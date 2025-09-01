وزير الشباب والرياضة يدعو إلى ضرورة وضع تصوّر شامل لإصلاح قطاع الرياضة المدرسية والجامعية وإعادة إحياء منافساتها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5f27689bbe7.76760395_jmeoglnqphkfi.jpg width=100 align=left border=0>

أشرف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي اليوم الإثنين على جلسة عمل جمعته برئيسة الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية عائدة الأنڨليز خُصصت لمتابعة وضعية هذه الجامعة وحل الإشكاليات العالقة التي تواجهها لاسيّما منها المادية إلى جانب الإطلاع على برامجها المستقبلية.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة على ضرورة إصلاح منظومة الرياضة المدرسية والجامعية وإعادة إشعاعها إيمانا بدورها الهام في استكشاف المواهب وانتقاء النخبة الواعدة معتبرا إياها "خزّان رياضة النخبة" والحاضنة الأولى لتكوين الرياضيين الأبطال.

كما دعا المورالي المكتب الجامعي إلى إعادة إحياء المنافسات الرياضية المدرسية والجامعية والتركيز على التنشيط القاعدي وخلق أجواء تنشيطية وتنافسية بين الأحياء وذلك من خلال وضع استراتيجية وتصور شامل بالتنسيق مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع والوزارات المعنية لخلق أنشطة جاذبة داخل المؤسسات التربوية والجامعية.