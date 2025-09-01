المهدية: تسجيل نقائص وإخلالات في البنية التحتية للقطاع التربوي رغم وجود 70 مشروعا بصدد الإنجاز

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cdab1cdb06162.17514380_fqehplokimjgn.jpg width=100 align=left border=0>

كشف المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض، خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بمقر الولاية حول الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، عن تسجيل نقائص وإخلالات في البنية التحتية للقطاع، رغم وجود 70 مشروعا قيد الإنجاز بقيمة 30 مليون دينار تشمل العديد من التدخلات ومنها التوسعة والصيانة والبناء.

ولفت بيوض الى ان 7 مدارس إعدادية ومعاهد ثانوية علاوة عن مدرستين ابتدائيتين من دون مدراء، ويقع العمل حاليا على سد هذه الشغورات، مشيرا الى ان القطاع التربوي بالمهدية يعاني نقصا في الموارد البشرية يعادل 72 عونا وعاملا من بينها 21 شغورا في المرحلة الإبتدائية، وقال انه ينتظر سد الشغورات في الإطار التربوي المتعلقة باختصاصات الرياضيات والتفكير الإسلامي واللغة العربية والتقنية.

وشدد على أن المندوبية أطلقت طلب عروض لاقتناء تجهيزات لفائدة المؤسسات التربوية بقيمة تفوق 507 آلاف دينار، سيجري توزيعها على المدارس والمعاهد المعنية، وأشار من جهة أخرى، إلى أنه تم غلق بعض القاعات لما تسببه من أخطار على التلاميذ والإطار التربوي وتوفير قاعات أخرى استثنائيا من خلال خاصة اللجوء إلى القاعات الجاهزة.

