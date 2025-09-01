المهدية: تسجيل نقائص وإخلالات في البنية التحتية للقطاع التربوي رغم وجود 70 مشروعا بصدد الإنجاز
كشف المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض، خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بمقر الولاية حول الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، عن تسجيل نقائص وإخلالات في البنية التحتية للقطاع، رغم وجود 70 مشروعا قيد الإنجاز بقيمة 30 مليون دينار تشمل العديد من التدخلات ومنها التوسعة والصيانة والبناء.
ولفت بيوض الى ان 7 مدارس إعدادية ومعاهد ثانوية علاوة عن مدرستين ابتدائيتين من دون مدراء، ويقع العمل حاليا على سد هذه الشغورات، مشيرا الى ان القطاع التربوي بالمهدية يعاني نقصا في الموارد البشرية يعادل 72 عونا وعاملا من بينها 21 شغورا في المرحلة الإبتدائية، وقال انه ينتظر سد الشغورات في الإطار التربوي المتعلقة باختصاصات الرياضيات والتفكير الإسلامي واللغة العربية والتقنية.
وشدد على أن المندوبية أطلقت طلب عروض لاقتناء تجهيزات لفائدة المؤسسات التربوية بقيمة تفوق 507 آلاف دينار، سيجري توزيعها على المدارس والمعاهد المعنية، وأشار من جهة أخرى، إلى أنه تم غلق بعض القاعات لما تسببه من أخطار على التلاميذ والإطار التربوي وتوفير قاعات أخرى استثنائيا من خلال خاصة اللجوء إلى القاعات الجاهزة.
وتتوفر الجهة على 195 مدرسة ابتدائية يؤمها حوالي 54 ألف تلميذ، إلى جانب استيعاب 157 منها ل3600 تلميذ بالمرحلة التحضيرية خلال السنة الدراسية المقبلة.
ويبلغ عدد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بولاية المهدية 59 مؤسسة ستستقبل زهاء 41 ألف تلميذ إلى جانب 5 إعداديات تقنية و18 مدرسة ابتدائية خاصة و12 إعدادية خاصة.
ودعا والي المهدية أنيس العذاري، بالمناسبة، إلى ضرورة مواصلة تطبيق الخطة الجهوية لتعهد هذه المؤسسات وتنفيذ حملات نظافة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، واكد على اثر زيارات معاينة للعديد من المؤسسات التربوية لا سيما في أرياف الجهة انها تتطلب مضاعفة الجهود من قبل كل الشركاء لتأمين ظروف عادية للعودة المدرسية.
واعتبر أنّ النقل المدرسي يمثل مشكلا يؤرق الأولياء والتلاميذ والمسؤولين خاصة وأن الجهة تتوفر على 104 حافلات من بينها 55 حافة فقط قيد الاستغلال، وشدد على ضرورة تسريع إصلاح الحافلات المعطبة ودعم ورشة الصيانة في انتظار تخصيص عدد كاف من أسطول الحافلات المزمع اقتناؤها على المستوى المركزي.
واضاف انه ينتظر، عقد جلسة على مستوى الولاية يوم الجمعة المقبل للنظر في ملف النقل المدرسي الريفي، لما لهذا القطاع من تأثير على نسب الحضور ونتائج التلاميذ الدراسية.
يشار إلى أن ولاية المهدية تتوفر على 6 جامعات بها 471 أستاذا و92 عونا وينتظر أن تستقبل 5679 طالبا من بينهم 62 طلبا أجنبيا.
ويبلغ عدد مؤسسات الإيواء 9 مبيتات تنقسم إلى مبيتين اثنين للقطاع العمومي و7 مبيتات عبر المناولة، وتبلغ طاقة إستعابها الجملية 2723 سريرا (2043 إناثا و680 ذكورا).
وتعاني المؤسسات الجامعية بدورها من تقص في الأعوان خاصة فيما يتصل بالنظافة والحراسة علاوة على الحاجة إلى حملة نظافة في المحيطين الداخلي والخارجي.
