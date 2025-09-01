هيئة الانتخابات: وضع قائمات الناخبين للتصويت على سحب الوكالة على ذمة العموم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>

ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،اليوم الاثنين في بلاغ، أنها ستضع بداية من يوم غد الثلاثاء و إلى غاية يوم الخميس 4 سبتمبر الجاري ،على ذمة العموم ،القائمات الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بشربان (ولاية المهدية) عن الدائرة الانتخابية المحلية القواسم الغربية.



وجاء في البلاغ أنه سيتم وضع تلك القائمات بمقر الادارة الفرعية للانتخابات بالمهدية وعبر الموقع الرسمي للهيئة على الانترنات.

