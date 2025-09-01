توننداكس يرتفع بنسبة 67ر0 بالمائة خلال أوت 2025 في ظل تراجع لحجم الأموال المتداولة
أنهي المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية، توننداكس، شهر أوت 2025، مرتفعا بنسبة 67ر0 بالمائة في حين كسب مؤشر "توننداكس 20" قرابة 71ر0 بالمائة في وقت تراجعت فيه قيمة التداولات على اساس شهري، بنحو 4ر66 بالمائة مقاربة بشهر جويلية 2025.
وكشفت بورصة تونس في تقريرها لشهر أوت 2025، ان مؤشر توننداكس أدرك مستوى 72ر11914 نقطة، وقد أظهر المؤشر منذ ،مطلع العام الجاي، تحسنا في الاداء بنسبة 70ر19 بالمائة وتأتي هذه البيانات أفضل من نفس الفترة من سنة 2024 .
وبلغ مؤشر توننداكس 20 مستوى 17ر5315 نقطة في حين تحسنت مردوديته بنسبة 24ر21 بالمائة ، منذ مطلع 2025 ، مقابل ارتفاع حققه المؤشر وبلغ 31ر14 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024.
وبلغ حجم التداول الإجمالي 7ر134مليون دينار خلال شهر أوت، مما شكل تراجعا شهريا ، بنسبة 4ر66 بالمائة وقد بلغ معدل التداول اليومي قرابة 7ر6 مليون دينار مقابل 2ر18 مليون دينار خلال جويلية 2025 و 1ر11 مليون دينار منذ بداية سنة 2025 .
