توننداكس يرتفع بنسبة 67ر0 بالمائة خلال أوت 2025 في ظل تراجع لحجم الأموال المتداولة

أنهي المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية، توننداكس، شهر أوت 2025، مرتفعا بنسبة 67ر0 بالمائة في حين كسب مؤشر "توننداكس 20" قرابة 71ر0 بالمائة في وقت تراجعت فيه قيمة التداولات على اساس شهري، بنحو 4ر66 بالمائة مقاربة بشهر جويلية 2025.



وكشفت بورصة تونس في تقريرها لشهر أوت 2025، ان مؤشر توننداكس أدرك مستوى 72ر11914 نقطة، وقد أظهر المؤشر منذ ،مطلع العام الجاي، تحسنا في الاداء بنسبة 70ر19 بالمائة وتأتي هذه البيانات أفضل من نفس الفترة من سنة 2024 .

