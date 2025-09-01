Babnet   Latest update 18:32 Tunis

المجلس الوطني للاعتماد يسلم أول شهادة اعتماد لمؤسسة تونسية ناشطة في مجال المقارنات بين المخابر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5ce84de2258.11460486_gmjlnipqohfke.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 17:47
      
سلّم المجلس الوطني للإعتماد أول شهادة إعتماد لمؤسسة تونسية ناشطة في مجال المقارنات بين المخابر حسب المواصفة الدولية إيزو 17043 لمؤسسة "توتال تستينغ سرفيس" ،" Total Testing Service" الذي يعد أول مخبر تونسي يتحصل على الاعتماد في هذا المجال.

وأشارت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب ، الاثنين، خلال موكب التسليم، إلى أنّ هذا الاعتماد سيمكّن المجلس الوطني للاعتماد من توسيع مجال الاعتراف به من قبل المنظمة الأوروبية للاعتماد إلى جانب إمضاء اتفاقية الاعتراف المتبادل والمتعددة الأطراف مع المنظمة الدولية لاعتماد المخابر والتي تضم أكثر من 120 دولة وتكتل اقتصادي وفق بلاغ صادر عن الوزارة.



وأكدت الوزيرة أهمية هذا الحدث الذي يندرج في إطار تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على مزيد العمل والمثابرة والإرتقاء بالخدمات مثمنة الجهود المبذولة للنهوض بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بما يضمن تعزيز البنية التحتية للجودة والإنتاجية ومواكبة المتغيرات الدولية.
وأحدثت توتال تستينغ سرفس سنة 2006،و تقوم بتحاليل والتجارب على منتجات تابعة لعديد القطاعات على غرار النسيج ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية ابرزها تلك المتعلقة بزيت الزيتون، مما ممكنها من الحصول على شهادة فنية وعلمية معترف بها عالميا وهو ما ساهم في تعزيز مكانة زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية.
وأحدثت المؤسسة فرعا لها في بلجيكيا بكفاءات تونسية لتتحصل على الاعتراف الأوروبي في مجال التصديق بالمنتوجات ثم الاعتراف من المفوضية الأوروبية علما وان هذه المؤسسة توفر 99 موطن شغل منهم 7 من حاملي شهادة الدكتوراه و17 مهندسا و 62 تقني سامي.


