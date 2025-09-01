المجلس الوطني للاعتماد يسلم أول شهادة اعتماد لمؤسسة تونسية ناشطة في مجال المقارنات بين المخابر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5ce84de2258.11460486_gmjlnipqohfke.jpg width=100 align=left border=0>

سلّم المجلس الوطني للإعتماد أول شهادة إعتماد لمؤسسة تونسية ناشطة في مجال المقارنات بين المخابر حسب المواصفة الدولية إيزو 17043 لمؤسسة "توتال تستينغ سرفيس" ،" Total Testing Service" الذي يعد أول مخبر تونسي يتحصل على الاعتماد في هذا المجال.



وأشارت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب ، الاثنين، خلال موكب التسليم، إلى أنّ هذا الاعتماد سيمكّن المجلس الوطني للاعتماد من توسيع مجال الاعتراف به من قبل المنظمة الأوروبية للاعتماد إلى جانب إمضاء اتفاقية الاعتراف المتبادل والمتعددة الأطراف مع المنظمة الدولية لاعتماد المخابر والتي تضم أكثر من 120 دولة وتكتل اقتصادي وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

