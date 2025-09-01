Babnet   Latest update 17:07 Tunis

اتحاد الشغل يحمّل الحكومة والأعراف مسؤولية تعطل المفاوضات حول االزيادة في الاجور في القطاع الخاص

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c1a7cc5ed0ea9.30554865_qegfolkjhmnpi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 16:46 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أكد قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، تمسكه بحقوق العمال المهنية والاجتماعية وذلك في بيان اصدره عقب اجتماع عقده يوم 28 اوت 2025.

وحمل الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة مسؤولية تعطل مراجعة الاتفاقيات المشتركة للقطاع الخاص المتعلقة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل خاصة في ظل ارتفاع الاسعار وتفاقم هشاشة العمل في القطاع الخاص.



وشدد على أن الزيادة في الأجور حق للعمال وليست منّة، محذرا من تداعيات سياسة المماطلة على المناخ الاجتماعي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314194


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 سبتمبر 2025 | 9 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:26
05:50
04:20
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet39°
34° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-25
32°-24
31°-22
32°-21
31°-23
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   972,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    