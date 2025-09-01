اتحاد الشغل يحمّل الحكومة والأعراف مسؤولية تعطل المفاوضات حول االزيادة في الاجور في القطاع الخاص

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c1a7cc5ed0ea9.30554865_qegfolkjhmnpi.jpg width=100 align=left border=0>

أكد قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، تمسكه بحقوق العمال المهنية والاجتماعية وذلك في بيان اصدره عقب اجتماع عقده يوم 28 اوت 2025.



وحمل الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة مسؤولية تعطل مراجعة الاتفاقيات المشتركة للقطاع الخاص المتعلقة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل خاصة في ظل ارتفاع الاسعار وتفاقم هشاشة العمل في القطاع الخاص.

