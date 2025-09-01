نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تحدثان خطي الحافلة 42 و 116 على مستوى محطة القباعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b5c570b36e56.69588375_limhpgqnjkfoe.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت كلّ من شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الإثنين، في إستغلال خطي الحافلة 42 و116 ، على سبيل التجربة، للربط بين مدينة طبربة ومحطة القبّاعة من الخط "د" للشبكة الحديدية السريعة



وأكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ مشترك مع نقل تونس نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ان الخطين يندرجان في إطار إحكام الترابط بين شبكتي الحافلات والخطوط الحديدية السريعة.

