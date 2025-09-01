نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تحدثان خطي الحافلة 42 و 116 على مستوى محطة القباعة
انطلقت كلّ من شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الإثنين، في إستغلال خطي الحافلة 42 و116 ، على سبيل التجربة، للربط بين مدينة طبربة ومحطة القبّاعة من الخط "د" للشبكة الحديدية السريعة
وأكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، في بلاغ مشترك مع نقل تونس نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ان الخطين يندرجان في إطار إحكام الترابط بين شبكتي الحافلات والخطوط الحديدية السريعة.
وينطلق الخط 42 ، الممتد على مسافة 25 كم ، من طبربة مرورا بالبطّان ثم الزاهرة فوسط مدينة الجديّدة مرورا بالسعيدة ومفترق بجاوة ثم وادي الليل ومنوبة وصولا إلى محطة القطار القبّاعة للشبكة الحديدية السريعة، وهو نفس المسلك في الاتجاه المعاكس.
ويمتد الخط 116 على طول كم وينطلق، من طبربة مرورا بمنطقة الذهيبة ثم حمادة الجديّدة ثم الجديّدة الجديدة فمفترق الجديّدة مرورا بالسعيدة ومفترق بجاوة ثم وادي الليل ومنوبة وصولا إلى محطة القطار القبّاعة للشبكة الحديدية السريعة، وهو نفس المسلك في الاتجاه المعاكس.
وأكدت الشركة انه سيتم اعتماد تذكرة موحّدة ثمنها 1500 مليم صالحة للتنقّل على متن القطارات والحافلات بين تونس وطبربة علما وان السفرات فقد تمّ إعدادها بالتنسيق بين الشركتين وفقا لبرمجة قطارات الخط الحديدي السريع تونس القباعة.
