المرحلة القادمة تتطلب مراجعة جذرية لكرة السلة التونسية وانا متفائل بمستقبل المنتخب (عادل التلاتلي مدرب منتخب كرة السلة أكابر)

أعرب رئيس الجامعة التونسية التونسية لكرة السلة سفيان الجريبي عن ثقته في المدرب الوطني عادل التلاتلي لقيادة سفينة المنتخب التونسي بعد فترة سابقة شهدت اشعاعا منقطع النظير في تاريخ السلة التونسية، من اخلال احراز لقب الافروباسكات لاول مرة سنة 2011، علاوة على المشاركة لاول مرة في كاس العالم تركيا 2010 وتسجيل المشاركة الوحيدة عبر التاريخ في الالعاب الاولمبية خلال دورة لندن 2012.

وشدد الجريبي رئيس المكتب الجامعي الجديد خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين بالعاصمة لتقديم المدرب الجديد للمنتخب التونسي للأكابر على ان التلاتلي يحظى بتقدير عائلة كرة السلة التونسية نظير اسهاماته البارزة في تدوين صفحات تاريخية في سجل السلة التونسية فضلا عن دوره البارز في اكتشاف لاعبين شكلوا نواة مهمة للمنتخب الوطني في فترات سابقة، قائلا إن "التلاتلي هو الاجدر في الفترة الراهنة لتسلّم المهمة وكسب الرهانات خلال المرحلة القادمة التي تتسم بالدقّة والاهمية".

واضاف الجريبي ان اعادة الاشعاع ينطلق من اعادة بريق منتخب الأكابر الذي يعد الواجهة الاولى للسلة التونسية، موضحا ان المرحلة القادمة تقتضي العمل على اكثر من محور للنهوض بواقع هذه الرياضة ببلادنا من خلال استهداف العمل القاعدي ومراجعة بطولات الفئات السّنيّة الشابة بشكل جذري، فضلا عن العمل على الرفع من عدد المجازين عبر احداث جمعيات جديدة في جهات توجد بها مواهب واعدة تنتظر الصقل والمرافقة والتأطير.



من جهته، عبر عادل التلاتلي عن سعادته بعودته الى مهمة قيادة سفينة السلة التونسية بعد غياب نسبي، مستعرضا نبذة عن بداياته في قيادة الخماسي التونسي وعن خططه السابقة التي اتسمت بالمراوحة بين التعويل على عناصر الخبرة وتطعيم المجموعة عبر مراحل بعناصر يافعة شكلت في مرحلة لاحقة العمود الفقري لكرة السلة التونسية في ازهى فتراتها، مشيرا انه سيعيد التعويل على هذه الاستراتيجية مع المسك بزمام قيادة المنتخب من جديد.ودعا الناخب الوطني القديم الجديد جميع الفاعلين في كرة السلة التونسية الى التفاؤل بمستقبل الكرة البرتقالية ببلادنا والايمان بالقدرة على ضخ دماء جديدة رغم دقة المرحلة وصعوبة المهمة، مشيرا الى ان انهاء بطولة افريقيا "آفروباسكات" انغولا 2025 في المرتبة 12 كان نتيجة منطقية للوضع العام لكرة السلة التونسية، توازيا مع التطور الملموس الذي تشهده رياضة العمالقة في القارة السمراء من خلال ميلاد قوى صاعدة تزاحم القوى الكلاسيكية (انغولا ونيجيريا والسينيغال)، ضاربا في ذلك مثال المنتخب المالي الذي كان في الامس القريب عاجزا عن مجرد التأهل الى النهائيات القارية ليجد نفسه مراهنا على اللقب عبر وصوله الى المشهد الختامي في الآفروباسكات الاخيرة اثر هزيمته في الدور النهائي امام المنتخب الانغولي.واضاف التلاتلي ان المصافحة الرسمية القادمة ستكون النافذة الافريقية الاولى المؤهلة الى كأس العالم قطر 2027 من 27 الى 30 نوفمبر القادم، من خلال خوض فعاليات المجموعة الثالثة التي تضم تونس ونيجيريا وغينيا ورواندا، مشيرا الى انه سيكشف قريبا عن برنامج التحضيرات لهذه المسابقة الحاسمة.واضح التلاتلي ان السنوات الاخيرة شهدة ظاهرة سلبية في البطولة الوطنية التي تعد الخزان الرئيسي للمنتخب، وهي ظاهرة استقطاب اللاعبين وانتدابهم بشكل عشوائي وتكديسهم من قبل فرق بعينها بهدف حرمان فرق اخرى من الاستفادة بخدماتها، وهو ما نتج عنه هيمنة كلية في كل مرحلة لفرق معينة مقابل تقهقر فرق اخرى تعد مدراس ومنابع للاعبين المهاريين.وحذا صالح الماجري نائب رئيس الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية والهياكل الدولية والمسؤول على منتخب الاكابر حذو التلاتلي في ضرورة مراجعة عدد من النقاط في البطولة الوطنية المحترفة وابرزها عدد الفرق، كاشفا انه تقرر فرض نظام خوض البطولة المحترفة ب12 فريقا عوضا عن 10 فرق، بسبب تدني المستوى الفني عند الاكتفاء ب10 فرق، مشيرا الى انه تم في هذا الصدد الابقاء على نجم حلق الوادي وصعود جمعية الحمامات.واضاف الماجري ان الجامعة تنسق حاليا مع اللاعب الدولي السابق مايكل رول قصد استقطاب لاعبين تونسيين ينشطون ببطولات اجنبية، مشددا ان مايكل رول الذي يضطلع حاليا بخطة وكيل لاعبين اثر اعتزال اللعب سيقوم بهذه الخدمة بشكل تطوعي كرد اعتبار لكرة السلة التونسية التي يحتفظ معها بذكريات جميلة، في انتظار ايجاد صيغة مثلى للتعامل معه كمكلف بالتنقيب عن المواهب التونسية الناشطة بالمهجر.وبخصوص عودة القائد السابق مكرم بن رمضان الذي اعلن سابقا عن اعتزاله الدولي، اكد الماجري ان النية تتجه نحو التفاوض مع بن رمضان محترف نادي بنفيكا لشبونة البرتغالي قصد اثنائه عن هذه القرار والعودة الى صفوف الخماسي التونسي نظرا لروحه القيادية العالية فضلا عن امكانياته الفنية التي لا يرقي اليها شك