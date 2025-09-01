الكريديف يفتح باب الترشح لجائزة "زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية" لسنة 2025
أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة "الكريديف"، عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية "زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية" لسنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 و30 سبتمبر 2025.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن الجائزة تشمل ستة أصناف:
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن الجائزة تشمل ستة أصناف:
* جائزة الإبداع الأدبي باللغتين العربية والفرنسية (5 آلاف دينار لكل جائزة).
* جائزة البحث العلمي باللغتين العربية والفرنسية (7 آلاف دينار لكل جائزة).
* جائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية أو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي (10 آلاف دينار).
* جائزة أحسن سيناريو (5 آلاف دينار).
ويشترط في الأعمال المرشحة أن تكون قد نُشرت خلال سنة 2025 بتونس أو بالخارج، باللغتين العربية أو الفرنسية، وأن تتضمن إيداعًا أدبيًا أو بحثًا علميًا أو سيناريو.
وتُمنح الجوائز للأعمال الفردية، ولا يُسمح بالترشح إلا لصنف واحد. كما تُقصى من الجائزة المؤلفات المدرسية، والموجهة للأطفال، والمؤلفات التي سبق أن حصلت على جوائز داخل تونس أو خارجها، فضلًا عن المؤلفات الجامعية المخصصة للترقيات المهنية.
وينصّ النظام الداخلي للجائزة على أنه لا يحق للفائزة الترشح مجددًا إلا بعد مرور 5 سنوات على فوزها الأول، فيما يُمنع نهائيًا الترشح لمن سبق أن فازت بالجائزة مرتين.
وتُودع ملفات الترشح بمكتب الضبط بمقر "الكريديف"، مرفقة بمطلب باسم المديرة العامة للمركز، وأربع نسخ من العمل المرشح، ونسخة من عقد النشر، ونسخة من الإيداع القانوني.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314181