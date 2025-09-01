الكريديف يفتح باب الترشح لجائزة "زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية" لسنة 2025

أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة "الكريديف"، عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية "زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية" لسنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 و30 سبتمبر 2025.



وأوضح المركز، في بلاغ له، أن الجائزة تشمل ستة أصناف:



باللغتين العربية والفرنسية (5 آلاف دينار لكل جائزة).باللغتين العربية والفرنسية (7 آلاف دينار لكل جائزة).(10 آلاف دينار).(5 آلاف دينار).ويشترط في الأعمال المرشحة أن تكون قدبتونس أو بالخارج، باللغتين العربية أو الفرنسية، وأن تتضمنوتُمنح الجوائز للأعمال الفردية، ولا يُسمح بالترشح إلا لصنف واحد. كما تُقصى من الجائزة المؤلفات المدرسية، والموجهة للأطفال، والمؤلفات التي سبق أن حصلت على جوائز داخل تونس أو خارجها، فضلًا عن المؤلفات الجامعية المخصصة للترقيات المهنية.وينصّ النظام الداخلي للجائزة على أنه، فيما يُمنع نهائيًا الترشح لمن سبق أن فازت بالجائزة مرتين.وتُودع ملفات الترشح بمكتب الضبط بمقر "الكريديف"، مرفقة بمطلب باسم المديرة العامة للمركز، وأربع نسخ من العمل المرشح، ونسخة من عقد النشر، ونسخة من الإيداع القانوني.