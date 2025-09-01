Babnet   Latest update 15:22 Tunis

الكريديف يفتح باب الترشح لجائزة "زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية" لسنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/688c8f8c743319.46120597_joeihmpgfknql.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 14:09 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة "الكريديف"، عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية "زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية" لسنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 و30 سبتمبر 2025.

وأوضح المركز، في بلاغ له، أن الجائزة تشمل ستة أصناف:



* جائزة الإبداع الأدبي باللغتين العربية والفرنسية (5 آلاف دينار لكل جائزة).
* جائزة البحث العلمي باللغتين العربية والفرنسية (7 آلاف دينار لكل جائزة).
* جائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية أو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي (10 آلاف دينار).
* جائزة أحسن سيناريو (5 آلاف دينار).

ويشترط في الأعمال المرشحة أن تكون قد نُشرت خلال سنة 2025 بتونس أو بالخارج، باللغتين العربية أو الفرنسية، وأن تتضمن إيداعًا أدبيًا أو بحثًا علميًا أو سيناريو.

وتُمنح الجوائز للأعمال الفردية، ولا يُسمح بالترشح إلا لصنف واحد. كما تُقصى من الجائزة المؤلفات المدرسية، والموجهة للأطفال، والمؤلفات التي سبق أن حصلت على جوائز داخل تونس أو خارجها، فضلًا عن المؤلفات الجامعية المخصصة للترقيات المهنية.
أخبار ذات صلة:
فتح باب الترشح للجائزة الوطنية "زبيدة بشير" للكتابات النسائية التونسية لسنة 2025...

وينصّ النظام الداخلي للجائزة على أنه لا يحق للفائزة الترشح مجددًا إلا بعد مرور 5 سنوات على فوزها الأول، فيما يُمنع نهائيًا الترشح لمن سبق أن فازت بالجائزة مرتين.

وتُودع ملفات الترشح بمكتب الضبط بمقر "الكريديف"، مرفقة بمطلب باسم المديرة العامة للمركز، وأربع نسخ من العمل المرشح، ونسخة من عقد النشر، ونسخة من الإيداع القانوني.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314181


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 سبتمبر 2025 | 9 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:26
05:50
04:20
الرطــوبة:
% 27
Babnet
Babnet40°
39° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-25
32°-24
31°-22
32°-21
31°-23
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    