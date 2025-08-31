المنتخب التونسي للكرة الحديدية يتحول الى الموريس للمشاركة في بطولة افريقيا
تحول المنتخب الوطني للكرة الحديدية المقيدة أكابر وكبريات صباح اليوم الاحد إلى جزر الموريس للمشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة العالم 2026.
وسيمثل تونس في هذه البطولة القارية كل من يسرى المحمدي وهناء الدريدي في صنف الكبريات واشرف الزواوي ومراد العيادي وأسامة البلطي في الأكابر وذلك تحت قيادة المدرب الوطني وائل البلطي.
