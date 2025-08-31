Babnet   Latest update 13:07 Tunis

المنتخب التونسي للكرة الحديدية يتحول الى الموريس للمشاركة في بطولة افريقيا

Publié le Dimanche 31 Août 2025 - 11:45
      
تحول المنتخب الوطني للكرة الحديدية المقيدة أكابر وكبريات صباح اليوم الاحد إلى جزر الموريس للمشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة العالم 2026.
وسيمثل تونس في هذه البطولة القارية كل من يسرى المحمدي وهناء الدريدي في صنف الكبريات واشرف الزواوي ومراد العيادي وأسامة البلطي في الأكابر وذلك تحت قيادة المدرب الوطني وائل البلطي.


