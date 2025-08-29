فتح النفق على مستوى حي النور بالكبارية أمام مستعملي الطريق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b224f3dcb811.22889722_gfjlpqnmohkei.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان، عن فتح النفق الرابط بين الطريق الجهوية رقم 22 والطريق الجهوية رقم 24، على مستوى حي النور بالكباريه، في اتجاه باجة وأحياء تونس الغربية، وذلك ابتداء من مساء الجمعة.



وأضافت الوزارة، في بلاغ نشرته على صفحتها على شبكة التواصل فيسبوك، ان هذه الخطوة تندرج في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة/ القسط الثاني.

