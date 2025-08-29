الرائد الرسمي: قرار مشترك لرفع المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62be99c4322f49.59396555_mkpgjhqfielon.jpg width=100 align=left border=0>

صدر، اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة.

وينص القرار الذي جاء لينقح القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024، على "أن ترفع في المنحة المالية الشهرية المسندة للفئات الفقيرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمحددة بـ 240 دينارا في تاريخ صدور القرار المشترك على أن لا تتجاوز مبلغ هذه المنحة مبلغ التحويلات المالية الشهرية المسندة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي والمحددة بـ 260 دينارا" حسب نص القرار.

ويدخل هذا القرار حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2025.