Babnet   Latest update 20:36 Tunis

الرائد الرسمي: قرار مشترك لرفع المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62be99c4322f49.59396555_mkpgjhqfielon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 19:31 قراءة: 0 د, 30 ث
      
صدر، اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة.
   وينص القرار الذي جاء لينقح القرار المشترك لوزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024، على "أن ترفع في المنحة المالية الشهرية المسندة للفئات الفقيرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمحددة بـ 240 دينارا في تاريخ صدور القرار المشترك على أن لا تتجاوز مبلغ هذه المنحة مبلغ التحويلات المالية الشهرية المسندة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي والمحددة بـ 260 دينارا" حسب نص القرار.
  ويدخل هذا القرار حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2025.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314082


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
33°-24
34°-23
42°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    