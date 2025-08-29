قفصة: تواصل تنفيذ برنامج "إرادة" لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في قطاعات التكوين المهني والقطاع الخاص

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>

تواصل وزارتا التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والتخطيط تنفيذ برنامج "إرادة" لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في قطاعات التكوين المهني والقطاع الخاص بولاية قفصة، الممول من الاتحاد الأوروبي باعتمادات جملية تقدّر بـ32 مليون دينار، وفق الخبير بالبرنامج محمد عرفة.

وأضاف عرفة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا البرنامج الذي انطلق تنفيذه منذ سنة 2018 يتواصل إلى غاية ديسمبر 2025 ويستهدف كل من ولايات بنزرت وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين ومدنين وقابس وصفاقس وولاية قفصة التي خصصت لها اعتمادات 2 مليون أورو من مجموع التمويلات المرصودة.

وأبرز أن هذه الاعتمادات موزعة إلى 1 مليون أورو لتطوير قطاع التكوين المهني عبر اقتناء تجهيزات وتنظيم دورات تكوينية في قطاع النسيج والفلاحة، و1 مليون أورو لدعم القطاع الخاص عن طريق تمكين 174 مؤسسة صغرى ومتناهية الصغر تعاني من مشاكل مادية جراء جائحة "كورونا " من منحة مادية تقدر بألف أورو لكل مؤسسة، اضافة إلى تخصيص منحة بـ300 الف اورو لـ7 مؤسسات صغرى ومتوسطة وجمعيات تنموية لتطوير منتوجاتها والترويج لها.





ولفت إلى أن برنامج إرادة خصّص كذلك اعتمادات مالية بـ500 ألف أورو لتطوير قطاع انتاج الفستق بولاية قفصة أسندت لفائدة شركة القطب التنموي لاقتناء معدات تثمين الفستق، ولتنظيم دورات تكوينية للفلاحين بمشاركة خبراء في هذا المجال قصد تطوير هذا النوع من الغراسات.