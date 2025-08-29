Babnet   Latest update 22:07 Tunis

قفصة: تواصل تنفيذ برنامج "إرادة" لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في قطاعات التكوين المهني والقطاع الخاص

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 21:08 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تواصل وزارتا التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والتخطيط تنفيذ برنامج "إرادة" لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في قطاعات التكوين المهني والقطاع الخاص بولاية قفصة، الممول من الاتحاد الأوروبي باعتمادات جملية تقدّر بـ32 مليون دينار، وفق الخبير بالبرنامج محمد عرفة.
وأضاف عرفة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا البرنامج الذي انطلق تنفيذه منذ سنة 2018 يتواصل إلى غاية ديسمبر 2025 ويستهدف كل من ولايات بنزرت وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين ومدنين وقابس وصفاقس وولاية قفصة التي خصصت لها اعتمادات 2 مليون أورو من مجموع التمويلات المرصودة.
وأبرز أن هذه الاعتمادات موزعة إلى 1 مليون أورو لتطوير قطاع التكوين المهني عبر اقتناء تجهيزات وتنظيم دورات تكوينية في قطاع النسيج والفلاحة، و1 مليون أورو لدعم القطاع الخاص عن طريق تمكين 174 مؤسسة صغرى ومتناهية الصغر  تعاني من مشاكل مادية جراء جائحة "كورونا " من منحة مادية تقدر بألف أورو  لكل مؤسسة، اضافة إلى تخصيص منحة بـ300 الف اورو لـ7 مؤسسات صغرى ومتوسطة وجمعيات تنموية لتطوير منتوجاتها والترويج لها.

ولفت إلى أن برنامج إرادة خصّص كذلك اعتمادات مالية بـ500 ألف أورو لتطوير قطاع انتاج الفستق بولاية قفصة أسندت لفائدة شركة القطب التنموي لاقتناء معدات تثمين الفستق، ولتنظيم دورات تكوينية للفلاحين بمشاركة خبراء في هذا المجال قصد تطوير هذا النوع من الغراسات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314066


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:24
18:54
16:01
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
33°-24
34°-23
42°-25
32°-24
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    