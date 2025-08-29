ديبلوماسي بالسفارة التونسية ببيكين: الشراكة الإستراتيجية مع الصين تفتح آفاقا أرحب للطلبة والاستثمار في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61535483aa9c31.03929027_jgpmnihqkeolf.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الدبلوماسي بالسفارة التونسية ببكين، أنس التواتي، أنّ الشراكة الإستراتيجية بين تونس والصين، المعلن عنها خلال زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى بكين في ماي 2024، تمثل إطارا حقيقيا لتوسيع مجالات التعاون، سواء في قطاع التعليم العالي أو في ميادين الاستثمار والتكنولوجيا والطاقة.



وأوضح التواتي، في حوار مع موفد وات ، أنّ السفارة تلعب دورا محوريا في رعاية شؤون الجالية التونسية بالصين، وخاصة الطلبة، عبر الإحاطة القانونية والإدارية ومتابعة مسارهم الأكاديمي بالتنسيق مع الجامعات الصينية. وأبرز أن عددا من الطلبة التونسيين حققوا نجاحات لافتة في برامج عالمية على غرار Huawei ICT Academy وSeeds for the Future، وهو ما يعكس كفاءة الكفاءات التونسية على الساحة الدولية.

