المعهد الوطني للرصد الجوي: خريف 2025 سيكون أكثر حرارة وأقلّ أمطارا من المعتاد

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hararameteovril.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 29 Août 2025 - 18:52
      
رجّح المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية، الصادرة الجمعة، أن تكون درجات الحرارة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025 أعلى من المعدلات المرجعية (1991-2020) بنسبة تقارب 70 بالمائة على كامل مناطق البلاد.

وأوضح المعهد أنّ فصل الخريف سيكون أقلّ رطوبة مقارنة بالمعدلات المعتادة، ما يعني تسجيل نقص ملحوظ في كميات الأمطار المنتظرة.



وبحسب المعدلات المناخية المرجعية (1991-2020)، فإن معدل الحرارة الوطنية في الخريف يبلغ حوالي 21.4 درجة مئوية، مع فروقات بارزة بين الجهات:

* المرتفعات الغربية: درجات حرارة معتدلة تتراوح بين 16.3 و18.5 درجة.
* المناطق الجنوبية: الأعلى حرارة بمعدلات تصل إلى 28.8 درجة.

أما من حيث التساقطات:

* شمال البلاد: معدل الأمطار يصل إلى حوالي 356 ملم خلال الخريف.
* الوسط والجنوب: يبقيان أقل رطوبة، حيث تتراوح الكميات بين 21 و90 ملم فقط.

وأشار المرصد إلى أن شهر سبتمبر يمثل فترة انتقالية في مناخ تونس، حيث تتراوح درجات الحرارة عادة بين 20 و30 درجة مع انخفاض تدريجي مقارنة بفصل الصيف، في حين تكون كميات الأمطار ضعيفة ومتفاوتة بين المناطق.

في المقابل، يشهد شهر أكتوبر تراجعا إضافيا في درجات الحرارة لتتراوح بين 17 درجة بالمرتفعات و25 درجة بالجنوب، مع نزول أمطار بين 60 و120 ملم بالشمال، فيما تبقى أقل من 60 ملم بالوسط والجنوب.

أما في شهر نوفمبر، والذي يُعتبر بداية الموسم البارد، فمن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة بين 11 درجة في الغرب و19 درجة في أقصى الجنوب، مع تسجيل أعلى كميات للأمطار بالشمال (40 – 160 ملم)، في حين يظل الوسط والجنوب في مستويات منخفضة لا تتجاوز غالبا 41 ملم.


