المعهد الوطني للرصد الجوي: خريف 2025 سيكون أكثر حرارة وأقلّ أمطارا من المعتاد

رجّح المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية، الصادرة الجمعة، أن تكون درجات الحرارة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025 أعلى من المعدلات المرجعية (1991-2020) بنسبة تقارب 70 بالمائة على كامل مناطق البلاد.



وأوضح المعهد أنّ فصل الخريف سيكون أقلّ رطوبة مقارنة بالمعدلات المعتادة، ما يعني تسجيل نقص ملحوظ في كميات الأمطار المنتظرة.



وبحسب المعدلات المناخية المرجعية (1991-2020)، فإن

وأشار المرصد إلى أن في مناخ تونس، حيث تتراوح درجات الحرارة عادة بين 20 و30 درجة مع انخفاض تدريجي مقارنة بفصل الصيف، في حين تكون كميات الأمطار ضعيفة ومتفاوتة بين المناطق.

في المقابل، يشهد تراجعا إضافيا في درجات الحرارة لتتراوح بين 17 درجة بالمرتفعات و25 درجة بالجنوب، مع نزول أمطار بين

أما في، والذي يُعتبر بداية الموسم البارد، فمن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة بين، مع تسجيل، في حين يظل الوسط والجنوب في مستويات منخفضة