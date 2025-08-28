القطيعة بالتراضي بين الأولمبي الباجي والمدرب وجدي بوعزي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b03f10f20f36.22325750_gkfjneiohlpqm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الأولمبي الباجي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس انه تم الاتفاق على انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب وجدي بوعزي.

ويأتي هذ القرار على خلفية النتائج السلبية التي حققها الفريق بعد 4 جولات من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى حيث انهزم الاولمبي في مباراتين واكتفى بتعادلين سلبيين على ميدانه آخرها أمس أمام شبيبية القيروان.

يذكر أنّ الأولمبي الباجي كان قد تعاقد مع وجدي بوعزي في 24 جويلية الماضي بعقد كان من المقرر أن يمتد الى غاية 30 جوان 2026.