سفارة تونس في بغداد تنفي إلغاء التأشيرة العادية مع العراق وتوضح تفاصيل الإعفاء الجزئي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b034320fcb28.58992136_jgmieokpfqlhn.jpg width=100 align=left border=0>

نفت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء التأشيرة العادية بين تونس والعراق، مؤكدة أنّ الإجراء الجاري به العمل حاليًا يقتصر على الإعفاء الجزئي من التأشيرة بمعدل مرة كل 6 أشهر ولإقامة لا تتجاوز 15 يومًا في تونس.



وأوضحت السفارة أنّ هذا الامتياز مخصّص حصريًا للمسافرين القادمين إلى تونس لأغراض سياحية، فيما تظلّ بقية أغراض السفر الأخرى خاضعة وجوبًا للحصول على تأشيرة مسبقة.

