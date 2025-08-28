Babnet   Latest update 11:54 Tunis

سفارة تونس في بغداد تنفي إلغاء التأشيرة العادية مع العراق وتوضح تفاصيل الإعفاء الجزئي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b034320fcb28.58992136_jgmieokpfqlhn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 28 Août 2025
      
نفت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء التأشيرة العادية بين تونس والعراق، مؤكدة أنّ الإجراء الجاري به العمل حاليًا يقتصر على الإعفاء الجزئي من التأشيرة بمعدل مرة كل 6 أشهر ولإقامة لا تتجاوز 15 يومًا في تونس.

وأوضحت السفارة أنّ هذا الامتياز مخصّص حصريًا للمسافرين القادمين إلى تونس لأغراض سياحية، فيما تظلّ بقية أغراض السفر الأخرى خاضعة وجوبًا للحصول على تأشيرة مسبقة.



كما شدّدت السفارة على استعدادها للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذه المسألة، مجددة في الآن نفسه ترحيب تونس بالمواطنين العراقيين الراغبين في زيارتها، وتعهّدها بتسهيل إجراءات سفرهم.

ويُذكر أنّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كانت قد أعلنت في جوان 2024 عن إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس لحاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار زيارات سياحية لا تتجاوز 15 يومًا ولمرّة واحدة كل 180 يومًا، وذلك شريطة الاستظهار بحجز فندقي مسبّق ومؤكّد إلى جانب تذكرة عودة.


