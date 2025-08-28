سفارة تونس في بغداد تنفي إلغاء التأشيرة العادية مع العراق وتوضح تفاصيل الإعفاء الجزئي
نفت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء التأشيرة العادية بين تونس والعراق، مؤكدة أنّ الإجراء الجاري به العمل حاليًا يقتصر على الإعفاء الجزئي من التأشيرة بمعدل مرة كل 6 أشهر ولإقامة لا تتجاوز 15 يومًا في تونس.
وأوضحت السفارة أنّ هذا الامتياز مخصّص حصريًا للمسافرين القادمين إلى تونس لأغراض سياحية، فيما تظلّ بقية أغراض السفر الأخرى خاضعة وجوبًا للحصول على تأشيرة مسبقة.
كما شدّدت السفارة على استعدادها للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذه المسألة، مجددة في الآن نفسه ترحيب تونس بالمواطنين العراقيين الراغبين في زيارتها، وتعهّدها بتسهيل إجراءات سفرهم.
ويُذكر أنّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كانت قد أعلنت في جوان 2024 عن إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس لحاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار زيارات سياحية لا تتجاوز 15 يومًا ولمرّة واحدة كل 180 يومًا، وذلك شريطة الاستظهار بحجز فندقي مسبّق ومؤكّد إلى جانب تذكرة عودة.
