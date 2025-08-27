Babnet   Latest update 17:25 Tunis

هيئة المحامين تنشر القائمة النهائية للمترشحين لعمادة المحامين ومجلس الهيئة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/631dc599d290e9.72433688_qhiflgonjpekm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 16:30 قراءة: 1 د, 5 ث
      
نشرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الأربعاء 27 أوت 2025، عبر صفحتها الرسمية، القائمة النهائية للمترشحين لخطة عميد المحامين للدورة النيابية 2025 – 2028، والتي ضمّت 8 مترشحين، وذلك بعد سحب أحد المحامين لترشّحه.

قائمة المترشحين لعمادة المحامين


تتضمن القائمة النهائية الأسماء التالية:


* حسان التوكابري
* محمد الهادفي
* نجلاء التريكي (المترشحة الوحيدة من النساء)
* نضال كريم
* محمد محجوب
* بدر الدين المهيري
* عبد الرؤوف العيادي
* بوبكر بالثابت

وأوضحت الهيئة أنّ المحامي عبد الواحد الشتيوي قام بسحب ترشحه كتابياً، ليتقلص عدد المترشحين من تسعة إلى ثمانية.

ترشحات مجلس الهيئة

إلى جانب ذلك، نشرت الهيئة قائمة المترشحين لعضوية مجلس الهيئة، والتي ضمّت 42 مترشحاً، من بينهم 8 محاميات.

تفاصيل المؤتمر والانتخابات

من المنتظر أن تُعقد الجلسة العامة العادية للهيئة يوم 12 سبتمبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الظهر بمدينة الثقافة بشارع محمد الخامس بالعاصمة، وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني ستنعقد الجلسة بصفة صحيحة على الساعة الرابعة بعد الزوال.
وسيتم خلال هذه الجلسة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للهيئة الوطنية للمحامين للسنة القضائية 2024 – 2025، إلى جانب عرض تقرير النشاط الإداري والمالي لـ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لسنة 2020 قصد المصادقة عليه.

أما الجلسة العامة الانتخابية فستُجرى يوم السبت 13 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة، حيث سيتم انتخاب عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بداية من الساعة الثامنة صباحاً.


