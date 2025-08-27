هيئة المحامين تنشر القائمة النهائية للمترشحين لعمادة المحامين ومجلس الهيئة

نشرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، اليوم الأربعاء 27 أوت 2025، عبر صفحتها الرسمية، القائمة النهائية للمترشحين لخطة عميد المحامين للدورة النيابية 2025 – 2028، والتي ضمّت 8 مترشحين، وذلك بعد سحب أحد المحامين لترشّحه.



قائمة المترشحين لعمادة المحامين



ترشحات مجلس الهيئة



تفاصيل المؤتمر والانتخابات



تتضمن القائمة النهائية الأسماء التالية:(المترشحة الوحيدة من النساء)وأوضحت الهيئة أنّقام بسحب ترشحه كتابياً، ليتقلص عدد المترشحين من تسعة إلى ثمانية.إلى جانب ذلك، نشرت الهيئة قائمة، والتي ضمّتمن المنتظر أن تُعقدللهيئة يومعلى الساعة الثالثة بعد الظهر بمدينة الثقافة بشارع محمد الخامس بالعاصمة، وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني ستنعقد الجلسة بصفة صحيحة على الساعة الرابعة بعد الزوال.وسيتم خلال هذه الجلسة تلاوةللهيئة الوطنية للمحامين للسنة القضائية 2024 – 2025، إلى جانب عرض تقرير النشاط الإداري والمالي لـقصد المصادقة عليه.أمافستُجرى يومبمدينة الثقافة، حيث سيتم انتخاببداية من الساعة الثامنة صباحاً.