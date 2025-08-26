Babnet   Latest update 22:49 Tunis

بطولة افريقيا للاعبين المحليين - المنتخب المغربي الى النهائي

Publié le Mardi 26 Août 2025 - 22:49
      
تاهل المنتخب المغربي لكرة القدم الى الدور النهائي لبطولة امم افريقيا للاعبين المحليين عقب فوزه على نظيره السنيغالي بالركلات الترجيحية 5-3  في الدور نصف النهائي اليوم الثلاثاء بكامبالا. 
وانتهت المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1
وافتتح المنتخب السنيغالي باب التسجيل بواسطة جوزاف سامب (16) قبل ان يعدل صابر بوغرين النتيجة لفائدة المنتخب المغربي (23).

وسيلاقي المنتخب المغربي نظيره الملغاشي في الدور النهائي المقرر يوم السبت القادم بنيروبي

وكان منتخب مدغشقر بلغ المباراة النهائية اثر فوزه في وقت سابق اليوم على المنتخب السوداني 1-0 بعد تمديد الوقت.


