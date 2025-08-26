بطولة افريقيا للاعبين المحليين - المنتخب المغربي الى النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ae1a1d3b4031.52808739_eqkhpnlomjfgi.jpg width=100 align=left border=0>

تاهل المنتخب المغربي لكرة القدم الى الدور النهائي لبطولة امم افريقيا للاعبين المحليين عقب فوزه على نظيره السنيغالي بالركلات الترجيحية 5-3 في الدور نصف النهائي اليوم الثلاثاء بكامبالا.

وانتهت المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1

وافتتح المنتخب السنيغالي باب التسجيل بواسطة جوزاف سامب (16) قبل ان يعدل صابر بوغرين النتيجة لفائدة المنتخب المغربي (23).

