اعادة فتح مكتب بريد ورجيجن من معتمدية بني خداش التابعة لولاية مدنين

تم ، أمس الاثنين، إعادة فتح مكتب بريد ورجيجن (الترقيم البريدي-4112) من معتمدية بني خداش التابعة لولاية مدنين بعد استكمال اشغال الصيانة واعادة التهيئة، وذلك في اطار العناية بالشبكة التجارية لمكاتب البريد.

وسيؤمن مكتب بريد ورجيجن، وفق بلاغ صادر الثلاثاء، عن البريد التونسي، مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين بالمنطقة.