اتحاد بن قردان يعزز صفوفه بلاعب الوسط وائل الصالحي

Publié le Lundi 25 Août 2025 - 12:59
      
تعاقد اتحاد بن قردان مع متوسط الميدان وائل الصالحي لمدة ثلاث سنوات قادما من اولمبيك سيدي بوزيد حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق اليوم الاثنين.
وكان اتحاد بن قردان عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي بمجموعة من اللاعبين الاخرين على غرار عبد الله العامري وبرهان الحكيمي وصالح الحرابي وخميس المعواني وادريس المحيرصي وفاروق الميموني ومحمد كركوبة ولسعد الهمامي والشاذلي قاسم وإياد الحاج خليفة وفادي الفالحي.
وتجدر الاشارة الى أن فريق "الفرسان" حقق خلال الجولات الثلاث الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم انتصارا وتعادلا وخسارة ليحتل المركز التاسع ب4 نقاط وهو سيواجه في الجولة الرابعة يوم الخميس المقبل متصدر الترتيب الترجي الجرجيسي (9 نقاط).



