أيام قرطاج السينمائية 2025: فتح باب التسجيل في "قرطاج للمحترفين" وورشتيْ "شبكة" و"تكميل"
أعلنت الهيئة المديرة للدورة السادسة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية التي ستُقام من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، عن فتح باب التسجيل في قسم "قرطاج للمحترفين" المخصص لورشتيْ "شبكة" الموجهة للمشاريع في طور التطوير، و"تكميل" الخاصة بالمشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج. وقد حُدد آخر أجل للتسجيل في هذا البرنامج بتاريخ 15 سبتمبر 2025.
وستقام فعاليات منصة قرطاج للمحترفين من 15 إلى 18 ديسمبر 2025 ضمن البرنامج الرسمي لأيام قرطاج السينمائية.
وقد أُطلقت هذه المنصة لأول مرة سنة 1992، وتهدف من خلال ورشتيْها إلى مرافقة صنّاع الأفلام في مختلف مراحل الإبداع من التطوير إلى ما بعد الإنتاج، وذلك عبر توفير تأطير مهني وتبادل الخبرات وإتاحة فرص للتواصل وبناء الشبكات المهنية
