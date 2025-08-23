Babnet   Latest update 18:08 Tunis

أيام قرطاج السينمائية 2025: فتح باب التسجيل في "قرطاج للمحترفين" وورشتيْ "شبكة" و"تكميل"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fdd142d9f4eb8.94986263_kfpionlqmgehj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Août 2025 - 17:32 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة للدورة السادسة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية التي ستُقام من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، عن فتح باب التسجيل في قسم "قرطاج للمحترفين" المخصص لورشتيْ "شبكة" الموجهة للمشاريع في طور التطوير، و"تكميل" الخاصة بالمشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج. وقد حُدد آخر أجل للتسجيل في هذا البرنامج بتاريخ 15 سبتمبر 2025.

وستقام فعاليات منصة قرطاج للمحترفين من 15 إلى 18 ديسمبر 2025 ضمن البرنامج الرسمي لأيام قرطاج السينمائية.

وقد أُطلقت هذه المنصة لأول مرة سنة 1992، وتهدف من خلال ورشتيْها إلى مرافقة صنّاع الأفلام في مختلف مراحل الإبداع من التطوير إلى ما بعد الإنتاج، وذلك عبر توفير تأطير مهني وتبادل الخبرات وإتاحة فرص للتواصل وبناء الشبكات المهنية

 
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313788


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 أوت 2025 | 29 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:34
19:02
16:05
12:29
05:43
04:10
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet33°
30° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
33°-23
34°-25
38°-26
41°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    