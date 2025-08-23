<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fdd142d9f4eb8.94986263_kfpionlqmgehj.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الهيئة المديرة للدورة السادسة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية التي ستُقام من 13 إلى 20 ديسمبر 2025، عن فتح باب التسجيل في قسم "قرطاج للمحترفين" المخصص لورشتيْ "شبكة" الموجهة للمشاريع في طور التطوير، و"تكميل" الخاصة بالمشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج. وقد حُدد آخر أجل للتسجيل في هذا البرنامج بتاريخ 15 سبتمبر 2025.



وستقام فعاليات منصة قرطاج للمحترفين من 15 إلى 18 ديسمبر 2025 ضمن البرنامج الرسمي لأيام قرطاج السينمائية.

