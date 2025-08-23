النادي البنزرتي: اتفاق مبدئي مع المدرب شكري البجاوي ويوسف الزواوي مديرا رياضيا

اتفقت الهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي اليوم السبت مع المدرب شكري البجاوي للاشراف على الدكة الفنية لفريق اكابر كرة القدم كما تم الاتفاق مع المدرب المخضرم يوسف الزواوي لتولي خطة مدير رياضي للنادي.



وافاد حمزة الطياشي الناطق الرسمي للنادي الرياضي البنزرتي "وات" ان "هيئة النادي اتفقت مع كل من شكري البجاوي ويوسف الزواوي حول طبيعة المسؤوليات المسندة لهما صلب النادي وجميع متعلقاتها و ستلتئم جلسة بين جميع الاطراف في وقت لاحق من مساء اليوم السبت لاستكمال جميع التراتيب الخاصة بذلك الاتفاق".



واضاف الطياشي "من المنتظر ان يشرف مدرب اكابر كرة القدم شكري البجاوي على الحصة التدريبية للنادي غدا الاحد".ويمتلك شكري البجاوي في جرابه عديد التجارب التدريبية الوطنية والعربية حيث سبق له الاشراف في تونس على جمعية اريانة والملعب الافريقي لمنزل بورقيبة وجمعية جربة واتحاد تطاوين وهلال الشابة والاولمبي الباجي والنادي البنزرتي والملعب القابسي.ويستضيف النادي البنزرتي يوم الاربعاء القادم النادي الافريقي على ارضية ملعب 15 اكتوبر ببنزرت ضمن الجولة الرابعة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وكان فرق عاصمة الجلاء(نقطتان) قد انهزم يوم امس الجمعة امام شبيبة العمران بنتيجة 1-صفر ضمن الجولة الثالثة لسباق البطولة .يذكر ان المدرب سفيان الحيدوسي الذي اشرف على تحضيرات النادي البنزرتي وخلال الجولتين الاولى والثانية وتغيب عن دكة بدلاء الفريق في لقاء الامس ضد شبيبة العمران كان قد عبر عن عدم ارتياحه في النادي في ظل تواجد استفزازات من اطراف معينة حسب قوله.