نقل تونس: انطلاق بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الإثنين 25 أوت 2025

أعلنت شركة نقل تونس، الخميس، عن انطلاق بيع القسط الأوّل من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2025 /2026، الاثنين 25 أوت 2025.



ويمكن للتلاميذ والطلبة اقتناء اشتراكاتهم الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس/حلق الوادي/المرسى، من 151 مكتب بريد، منها 130 مكتبا، بولايات تونس (56)، وأريانة (19)، وبن عروس (35)، ومنوبة (20)، بالإضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.



كما ستوفر الشركة، وفق بلاغ صادر عنها، خمس نقاط لتأمين عمليات البيع، ويتعلّق الأمر بالوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6، والوكالة التجارية بحي الخضراء، والوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط "سليمان كاهية"بمنوبة. إلى جانب الوكالة التجارية بمحطة المرسى، ونقطة بيع بالمركب الجامعي بمنوبة، المعهد العالي للمحاسبة وادارة المؤسسات.كما سيتم تخصيص نقطة بمحطة "تونس البحرية" للخط تونس/حلق الوادي/المرسى، للقيام بعمليات تغيير وإصلاح الاشتراكات عند وجود خطأ.وسيكون توقيت العمل بهذه الوكالات التجارية، وفق المصدر ذاته، من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال، دون انقطاع، ويوم السبت من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا.وبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من، الإثنين 25 أوت 2025، فإنّه بالإمكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الإنترنات من خلال موقع الواب www.ichtirak.poste.tnوبإمكان التلاميذ والطلبة الراغبين في الحصول على المزيد من الإرشادات بشأن الاشتراكات المدرسية والجامعية الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828 خدمة عدد 3، أو بالرقم الأخضر لشركة "نقل تونس 80100345