القيروان: حملة ليلية مشتركة للفحص الفني العرضي تستهدف مراقبة عنصر السلامة في العربات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6356637f556af3.58157066_emhogqkfljpni.jpg width=100 align=left border=0>

نظّم الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور، مساء امس الأربعاء، حملة ليلية مشتركة للفحص الفني العرضي للعربات وللرادار الليلي، تحت إشراف اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، وبالتنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري والوحدات الأمنية، على مستوى مفترق الزربية بمدينة القيروان الذي يعد نقطة عبور من شمال البلاد إلى جنوبها.



وأفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور، العميد هيثم الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه الحملة تهدف إلى مراقبة عنصر السلامة في العربات، ورفع المخالفات الناجمة عن الافراط في السرعة، وإلى بثّ رسالة طمأنة لمستعملي الطريق لا سيما بعد ارتفاع عدد الحوادث المرورية في ولاية القيروان خلال الفترة الأخيرة بسبب سلوكيات متهورة على الطرقات، وفق تعبيره.

