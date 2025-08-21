Babnet   Latest update 21:29 Tunis

القيروان: حملة ليلية مشتركة للفحص الفني العرضي تستهدف مراقبة عنصر السلامة في العربات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6356637f556af3.58157066_emhogqkfljpni.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 20:05 قراءة: 1 د, 6 ث
      
نظّم الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور، مساء امس الأربعاء، حملة ليلية مشتركة للفحص الفني العرضي للعربات وللرادار الليلي، تحت إشراف اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، وبالتنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري والوحدات الأمنية، على مستوى مفترق الزربية بمدينة القيروان الذي يعد نقطة عبور من شمال البلاد إلى جنوبها.

وأفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور، العميد هيثم الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه الحملة تهدف إلى مراقبة عنصر السلامة في العربات، ورفع المخالفات الناجمة عن الافراط في السرعة، وإلى بثّ رسالة طمأنة لمستعملي الطريق لا سيما بعد ارتفاع عدد الحوادث المرورية في ولاية القيروان خلال الفترة الأخيرة بسبب سلوكيات متهورة على الطرقات، وفق تعبيره.

وتركزت الحملة على مراقبة الفنية لأضواء السيارات، والبلور الامامي للعربات، والاطارات المطاطية، والتثبت من وثائق السيارات، وأسفرت هذه التدخلات عن تحرير جملة من المحاضر في تجاوز السرعة، وعدم احترام الإشارات المرورية، وعدم مطابقة عدد من وسائل النقل للمواصفات الفنية، وغياب التجهيزات الوقائية خاصة بالنسبة للدراجات النارية.

من جانبهم، ثمّن عدد من سواق العربات هذه الحملة الليلة لما لها من دور في التحسيس بالسلامة المرورية، والحفاظ على الأرواح البشرية، والحدّ من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر على الطرقات.
يشار إلى أن ولاية القيروان سجلت، منذ بداية السنة وإلى حدود 19 أوت الجاري، 108 حوادث مرور أسفرت عن 159 جريحا، و52 قتيلا، واحتلت المرتبة الأولى وطنيا في نسبة خطورة الحوادث بنسبة 49 بالمائة أي 49 قتيلا في كل 100 حادث.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313694


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 أوت 2025 | 27 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:05
16:06
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet35°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
33°-24
33°-23
33°-23
37°-26
  • Avoirs en devises
    24540,9

  • (21/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35156 DT        1$ =2,91857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/08)   972,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    