القيروان: حملة ليلية مشتركة للفحص الفني العرضي تستهدف مراقبة عنصر السلامة في العربات
نظّم الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور، مساء امس الأربعاء، حملة ليلية مشتركة للفحص الفني العرضي للعربات وللرادار الليلي، تحت إشراف اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، وبالتنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري والوحدات الأمنية، على مستوى مفترق الزربية بمدينة القيروان الذي يعد نقطة عبور من شمال البلاد إلى جنوبها.
وأفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور، العميد هيثم الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه الحملة تهدف إلى مراقبة عنصر السلامة في العربات، ورفع المخالفات الناجمة عن الافراط في السرعة، وإلى بثّ رسالة طمأنة لمستعملي الطريق لا سيما بعد ارتفاع عدد الحوادث المرورية في ولاية القيروان خلال الفترة الأخيرة بسبب سلوكيات متهورة على الطرقات، وفق تعبيره.
وتركزت الحملة على مراقبة الفنية لأضواء السيارات، والبلور الامامي للعربات، والاطارات المطاطية، والتثبت من وثائق السيارات، وأسفرت هذه التدخلات عن تحرير جملة من المحاضر في تجاوز السرعة، وعدم احترام الإشارات المرورية، وعدم مطابقة عدد من وسائل النقل للمواصفات الفنية، وغياب التجهيزات الوقائية خاصة بالنسبة للدراجات النارية.
من جانبهم، ثمّن عدد من سواق العربات هذه الحملة الليلة لما لها من دور في التحسيس بالسلامة المرورية، والحفاظ على الأرواح البشرية، والحدّ من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر على الطرقات.
يشار إلى أن ولاية القيروان سجلت، منذ بداية السنة وإلى حدود 19 أوت الجاري، 108 حوادث مرور أسفرت عن 159 جريحا، و52 قتيلا، واحتلت المرتبة الأولى وطنيا في نسبة خطورة الحوادث بنسبة 49 بالمائة أي 49 قتيلا في كل 100 حادث.
