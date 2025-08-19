Babnet   Latest update 22:39 Tunis

وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير كندا الجديد بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a4e5f61bea73.29667972_mgepjohfilqnk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Août 2025 - 21:58 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النفطي، اليوم الثلاثاء من ألكسندر كوفي آلان بيلودو ، نسخة من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوّضا لكندا لدى الجمهورية التونسية 

وحسب بلاغ اعلامي للوزارة، عبّر وزير الخارجية عن ترحيبه بالسفير الجديد وتمنياته له بالنجاح في أداء مهامه، مؤكّدًا استعداد الوزارة لتسهيل مهمته والتنسيق الأمثل مع سائر مؤسسات الدولة من أجل مزيد توطيد علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك المتصلة بالطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا والسياحة، بالإضافة إلى المجالات العلمية والأكاديمية التي شكّلت عماد التعاون التونسي-الكندي

ومثّل اللقاء كذلك فرصة للتنويه بمساهمة الجالية التونسية المقيمة بكندا في تعزيز جسور التواصل بين البلدين 

من جهته، جدد السفير الكندي حرص بلاده على مواصلة دعم مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي الثنائي وتوسيع مجالاته خدمةً للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين والبناء على ما تم إنجازه من برامج تعاون مثمرة بين الجانبين في مختلف المجالات


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313605


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 19 أوت 2025 | 25 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:07
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet36°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
42°-26
35°-26
33°-24
33°-23
  • Avoirs en devises
    24348,5

  • (19/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35164 DT        1$ =2,89930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/08)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    