وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير كندا الجديد بتونس

تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النفطي، اليوم الثلاثاء من ألكسندر كوفي آلان بيلودو ، نسخة من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوّضا لكندا لدى الجمهورية التونسية



وحسب بلاغ اعلامي للوزارة، عبّر وزير الخارجية عن ترحيبه بالسفير الجديد وتمنياته له بالنجاح في أداء مهامه، مؤكّدًا استعداد الوزارة لتسهيل مهمته والتنسيق الأمثل مع سائر مؤسسات الدولة من أجل مزيد توطيد علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك المتصلة بالطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا والسياحة، بالإضافة إلى المجالات العلمية والأكاديمية التي شكّلت عماد التعاون التونسي-الكندي

