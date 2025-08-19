نابل: انجاز عدد هام من مشاريع البناء والصيانة والتهيئة للمؤسسات التربوية استعدادا للسنة الدراسية 2026/2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل الاستعدادات حثيثة لانطلاق السنة الدارسية 2025/2026 بولاية وقد تعززت البنية الاساسية التربوية باتمام انجاز عدد من المشاريع الهامة في مجالات الاحداثات الجديدة والصيانة والتهيئة.

وكشفت المندوبية الجهوية للتربية في شريط فيديو نشرته على موقعها الرسمي على عينة من المشاريع المنجزة في اطار الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة ومن ابرزها اتمام انجاز مشروع المدرسة الاعدادية الوفاء بنابل والذي وصفته بالصرح التربوي الجديد الذي انجز بمواصفات عالمية وبتكلفة جملية فاقت 5 ملايين دينار بالاضافةالى انجاز مدرسة ابتدائية جديدة ببني خلاد بتكلفة فاقت 1 مليون دينار.

وشملت تدخلات ادارة التجهيز والبناءات بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل بناء فضاء تحضيري وقاعة تدريس بالمدرسة الابتدائية التميمية بمنزل تميم بتكلفة فاقت300 الف دينار فضلا عن تهيئة وصيانة المطبخ والمطعم بمعهد الطيب المهيري بمنزل تميم بتكلفة فاقت 700 الف دينار وصيانة وبناء قاعة تدريس بالمدرسة الابتدائية المحجة بمنزل تميم بتكلفة 116 الف دينار وبناء مجموعة صحية بالمدرسة الابتدائية سيدي جمال الدين بمنزل تميم.

