نابل: انجاز عدد هام من مشاريع البناء والصيانة والتهيئة للمؤسسات التربوية استعدادا للسنة الدراسية 2026/2025
تتواصل الاستعدادات حثيثة لانطلاق السنة الدارسية 2025/2026 بولاية وقد تعززت البنية الاساسية التربوية باتمام انجاز عدد من المشاريع الهامة في مجالات الاحداثات الجديدة والصيانة والتهيئة.
وكشفت المندوبية الجهوية للتربية في شريط فيديو نشرته على موقعها الرسمي على عينة من المشاريع المنجزة في اطار الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة ومن ابرزها اتمام انجاز مشروع المدرسة الاعدادية الوفاء بنابل والذي وصفته بالصرح التربوي الجديد الذي انجز بمواصفات عالمية وبتكلفة جملية فاقت 5 ملايين دينار بالاضافةالى انجاز مدرسة ابتدائية جديدة ببني خلاد بتكلفة فاقت 1 مليون دينار.
وشملت تدخلات ادارة التجهيز والبناءات بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل بناء فضاء تحضيري وقاعة تدريس بالمدرسة الابتدائية التميمية بمنزل تميم بتكلفة فاقت300 الف دينار فضلا عن تهيئة وصيانة المطبخ والمطعم بمعهد الطيب المهيري بمنزل تميم بتكلفة فاقت 700 الف دينار وصيانة وبناء قاعة تدريس بالمدرسة الابتدائية المحجة بمنزل تميم بتكلفة 116 الف دينار وبناء مجموعة صحية بالمدرسة الابتدائية سيدي جمال الدين بمنزل تميم.
وتم في ذات الاطار تهيئة وصيانة الاسوار ومدخل المدرسة الابتدائية دوار اللوز الشريفات بمعتمدية سليمان بتكلفة فاقت 200 الف دينار فضلا عن انجاز عمليات صيانة شاملة لقاعات التدريس بالمدرسة الاعدادية سليمان بتكلفة فاقت 953 الف دينار بالاضافة الى بناء قاعات تدريس بالمدرسة الاعدادية محمد البشروش بدار شعبان الفهري بتكلفة فاقت 240 الف دنيار وبناء 3 قاعات تدريس وقاعة اختصاص بمعهد ابن سينا بقرنبالية بتكلفة قدرت ب393 الف دينار.
واشارت ادارة البناء والتجهيز والبناءات بالمندوبية الجهوية للتربية في تقارير لها الى ان البنية الاساسية التربوية بولاية نابل ستتعزز بعدد من المشاريع الهامة التي هي في طور الانجاز ومن ابرزها الصيانة الشاملة للمدرسة الابتدائية التضامن منزل تميم بتكلفة 1 مليون دينار والصيانة الشاملة لمعهد 7 افريل 1943 بمنزل تميم بتكلفة ب400 الف دينار فضلا عن انجاز عمليات صاينة شاملة للمدرسة الابتدائية المزيرعة والمدرسة الابتدائية جبل لطرش من معتمدية الحمامات بتكلفة جملية ب400 الف دينار.
وابرزت في ذات السياق ان عددا من المشاريع الاخرى بلغت مرحلة انطلاق الاشغال ومن ابرزها والتي تقدر تلفتها الجملية ب3 ملايين دينار وتشمل بئر الجدي بالهوارية ومعهد حمام الاغزاز والمدرسة الابتدائية منزل سالم والمدرسة الابتدائية البسباسية والمدرسة الابتدائية واد الاسود وبناء قاعتين بالمدرسة الاعدادية فرحات حشاد بالحمامات وبناء قاعتين بمعهد طريق الشاطئ سليمان فضلا عن بناء مدرسة ابتدائية جديدة الزياتين بقرنبالية.
ويشمل برنامج المشاريع التربوية الجديدة والتي بلغت مرحلة فرز العروض بالخصوص انجاز عمليات صيانة شاملة ل4 مؤسسات تربوية باعتمادات جملية تقر ب4 ملايين دينار ويتضمن برنامج الاستعدادت للعودة المدرسية تدخلات لتهيئة اسوار نحو 50 مؤسسة تربوية.
