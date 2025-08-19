Babnet   Latest update 19:33 Tunis

زغوان: تكثيف الجهود لاستحثاث نسق أشغال البناءات الجديدة وصيانة المؤسسات التربوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 19 Août 2025 - 19:08
      
كثّفت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بولاية زغوان جهودها خلال هذه الفترة لاستحثاث نسق الأشغال المتعلقة بالبناءات الجديدة وصيانة المؤسسات التربوية لتأمين حسن انطلاق الموسم الدراسي المقبل.

وأفاد المندوب الجهوي للتربية، إدريس المحمدي، في هذا الإطار، "وات"، أنّ الأشغال شملت بناء 6 قاعات عادية 4 منها بمدارس ابتدائية وواحدة بمعهد بن شرف بالزريبة وأخرى بالمدرسة الإعدادية بسيدي ناجي التابعة لمعتمدية الناظور وذلك بكلفة جملية بلغت 572 ألف دينار.



كما شملت الاشغال 4 أقسام تحضيرية بمدارس ذراع بن جودر والشنانفة وبنت سعيدان بالفحص والمدرسة الابتدائية وادي الكنز بالزريبة بقيمة أشغال بلغت 720 ألف دينار بالإضافة إلى بناء 3 مجموعات صحية بكل من المدرسة الابتدائية 2 مارس بالفحص والإعدادية 9 أفريل بالمقرن والإعدادية فرحات حشاد بالزريبة قرية بكلفة إنجاز ناهزت 470 ألف دينار.

وأضاف المندوب الجهوي أن الأشغال تضمنت أيضا صيانة 17 مؤسسة تربوية منها 9 مدارس ابتدائية و4 مدارس إعدادية و4 معاهد خصص لانجازها اعتماد بأكثر من 10 ملايين دينار، وتتراوح نسبة تقدم الأشغال بين 10 و100 بالمائة.

وأشار في هذا السياق إلى أن أغلب المؤسسات ستكون جاهزة في مفتتح السنة الدراسية مؤكدا  أن الأشغال المتواصلة ببعض المدارس لا تؤثر على سير الدروس وستعمل مصالح الإدارة على توفير كل الظروف المريحة للتلاميذ والإطار التربوي منذ انطلاق الموسم الدراسي الجديد
 


الثلاثاء 19 أوت 2025 | 25 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:07
16:07
12:30
05:40
04:06
تونس
