وزير الفلاحة يؤكد توفر الحبوب الممتازة ويدعو الى معالجة الملفات القطاعية

اكد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عز الدين بن الشيخ أنّ الحاجيات من البذور الممتازة لهذا الموسم متوفّرة بالكمّيات المطلوبة داعيا الى ايجاد الحلول لعديد الملفات على غرار الحشرة القرمزية و تثمين مادة المرجين.



واشرف الوزير، الاثنين، برفقة كاتب الدّولة المكلّف بالمياه، حمادي الحبيب، على ندوة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية. التي خصصت لتقييم الموسم الفلاحيّ المنقضي وتقديم الحلول الممكنة لتجاوز التحديات المطروحة.



وتمحورت المداخلات بالأساس حول موسم الحصاد والتجميع 2024-2025 والتحضيرات لموسم الزراعات الكبرى القادم، وتم التطرق الى موسم جني الزياتين وأهم الاستعدادات من حيث التمويل واليد العاملة والترويج الداخلي والخارجي وتثمين التصرف في مادة المرجين.ونظرت الجلسة كذلك في موسم التمور وأبرز الاستعدادات لإنجاحه الى جانب صندوق تعويض الجوائح الطبيعية ومدى تقدم أشغال اللّجنة المكلفة بدراسة الملفات وصرف التعويضات، التي سيتم صرفها في أقرب الآجال، وتطرق الحاضرون الى ملف المحافظة على الصحّة النباتيّة والحيوانيّة والعمل على تعزيز القطيع و تأمين التّزوّد بمياه الشّرب والرّي والوضعيّة المائيّة الحاليّة الى غاية يوم 18 أوت الجاري، حيث بلغت نسبة امتلاء السّدود 32%.و حث الوزير الحاضرين على تسخير كل الامكانيات اللّوجيستيّة والماليّة وتوفير مدخلات الانتاج لإنجاح موسم 2025-2026. كما وأوصى المندوبين الجهويين بتكثيف المجهودات لإيجاد الحلول للتحديات المطروحة ودعاهم الى مزيد مساندة ودعم الضّيعات التّابعة لديوان الأراضي الدّوليّة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة.و أسدى الوزير تعليماته لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بوضع رزنامة عمل بالتنسيق مع كل المندوبيات والجهات المعنيّة للتصرف في مادة المرجين بما يضمن تثمين استعمالاتها والمحافظة على البيئة.وأوصى بالترفيع في مساحات زراعة البطاطا بمناطق الإنتاج وخاصّة بالأراضي الدّوليّة مع تعهدّ الجهات المعنيّة بتوفير الكمّيات اللازمة من مياه الري، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة. وفي ما يخصّ الحشرة القرمزية، شدّد الوزير على تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية للفلاحين للحدّ من انتشارها، وتعزيز نثر الدعسوقة خاصة في الجهات القريبة من مناطق الإنتاج والاسراع في تعويض الألواح المصابة بالأصناف المقاومة.كما أوصى بتشريك الجهات المعنية للتصدي لانتشار نبتة الشويكة الصفراء في المناطق الفلاحية وغير الفلاحية من خلال توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية لمداواتها والقضاء عليها وإصدار ومضات تحسيسيّة للتعريف بمخاطرها وطرق مقاومتها.وفي ما يتعلّق بالصّحة الحيوانيّة، دعا الوزير الى مواصلة وتكثيف حملات التلقيح وبالأخص الجلد العقدي للمحافظة على سلامة القطيع وحمايته، وتكثيف المراقبة عبر الحدود بالتّنسيق مع السّلط المعنيّة