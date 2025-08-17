إيقاف المعتدين المتسببين في تعطيل سير المرفق العمومي للنقل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

أكّدت شركة نقل تونس إيقاف المعتدين المتسبّبين في حادثتي الاعتداء اللتان استهدفتا مساء أمس، السبت، حافلة الخط 34 أ وعربة مترو الخط رقم 6، من قبل الوحدات الأمنية المختصة.



وأفادت الشركة في بلاغ صدر عنها، الأحد، أنّه تمّ إيقاف الشاب، الذي قام أمس، السبت، بتهشيم بلّور الحافلة بعد رشقها بالحجارة وتمت استشارة النيابة العمومية، التي أذنت بالاحتفاظ به إلى حين استكمال الأبحاث.

