إيقاف المعتدين المتسببين في تعطيل سير المرفق العمومي للنقل
أكّدت شركة نقل تونس إيقاف المعتدين المتسبّبين في حادثتي الاعتداء اللتان استهدفتا مساء أمس، السبت، حافلة الخط 34 أ وعربة مترو الخط رقم 6، من قبل الوحدات الأمنية المختصة.
وأفادت الشركة في بلاغ صدر عنها، الأحد، أنّه تمّ إيقاف الشاب، الذي قام أمس، السبت، بتهشيم بلّور الحافلة بعد رشقها بالحجارة وتمت استشارة النيابة العمومية، التي أذنت بالاحتفاظ به إلى حين استكمال الأبحاث.
أمّا بالنسبة للحادثة الثانية فهي تتمثّل في تعمّد مجموعة من القصّر البالغ عددهم 6 ، تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 سنة، العبث بفرامل النجدة وتعطيل سير الجولان على الساعة التاسعة ليلا و 50 دق بين محطتي المنتزه والمروج 4.
وقد تم فتح محضر في الغرض بعد التعرّف عليهم من قبل السائق وعلى هويّاتهم، وبعد استشارة النيابة العموميّة تمت إحالتهم لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل تعطيل سير عمل المرفق العمومي للنقل.
من جهتها، كلّفت شركة النقل بتونس محامين للقيام بالحق الشخصي والتتبّعات القضائية اللازمة للدفاع عن مصالحها.
وأكّدت الشركة مزيد التنسيق المشترك مع المصالح الأمنية لتتبّع كلّ المعتدين من أجل التحرّك السريع للتصدّي لمثل هذه السلوكيات التخريبية وغير المسؤولة، التّي أصبحت تهدّد استمرارية المرفق العمومي للنقل.
