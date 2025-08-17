قابس: تواصل انجاز برنامج التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ

يتواصل انجاز برنامج التنظيف الآلي واليدوي لمختلف شواطئ ولاية قابس الذي انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في تنفيذه منذ شهر جوان الماضي.



و يشمل برنامج التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ بولاية قابس وفق معطيات الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي 9 شواطئ تمتد على طول 14 كلم وبعرض يتراوح بين 20 و40 مترا وهي شواطئ وذرف والمطوية وغنوش والكورنيش بقابس المدينة وشنتش ومطرش وأولاد عبودة بقابس الجنوبية وكتانة.



ويحظى كل شاطئ من هذه الشواطئ الى موفى شهر أوت الجاري بثلاث تدخلات في كل شهر على أن تتواصل عملية التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ الى حدود شهر سبتمبر.وللاشارة شهدت العديد من شواطئ ولاية قابس خلال موسم الاصطياف الحالي توافد عدد كبير من المصطافين من داخل الجهة والجهات المجاورة اضافة الى عدد ملحوظ من العائلات الجزائرية التي اختارت الاصطياف بشواطئ ولاية قابس.