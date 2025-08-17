Babnet   Latest update 15:08 Tunis

قابس: تواصل انجاز برنامج التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ee50cbd71f4f5.41522171_mkogifenqhljp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 14:39 قراءة: 0 د, 39 ث
      
يتواصل انجاز برنامج التنظيف الآلي واليدوي لمختلف شواطئ ولاية قابس الذي انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في تنفيذه منذ شهر جوان الماضي.

و يشمل برنامج التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ بولاية قابس وفق معطيات الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي 9 شواطئ تمتد على طول 14 كلم وبعرض يتراوح بين 20 و40 مترا وهي شواطئ وذرف والمطوية وغنوش والكورنيش بقابس المدينة وشنتش ومطرش وأولاد عبودة بقابس الجنوبية وكتانة. 



ويحظى كل شاطئ من هذه الشواطئ الى موفى شهر أوت الجاري بثلاث تدخلات في كل شهر على أن تتواصل عملية التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ الى حدود شهر سبتمبر.

وللاشارة شهدت العديد من شواطئ ولاية قابس خلال موسم الاصطياف الحالي توافد عدد كبير من المصطافين من داخل الجهة والجهات المجاورة اضافة الى عدد ملحوظ من العائلات الجزائرية التي اختارت الاصطياف بشواطئ ولاية قابس.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313469


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:08
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
33°-25
39°-25
42°-26
36°-26
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    