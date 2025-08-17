Babnet   Latest update 15:08 Tunis

ورشات في التحليل السينمائي من 20 الى 23 اوت القادم بمنزل تميم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a195870c73c5.17326866_joeilhkfqpmng.jpg width=100 align=left border=0>
تنظم جمعية "مسارب"، من 20 الى 23 أوت 2025 بالمركز الثقافي "ريدار"بمنزل تميم، (ولاية نابل) ورشة في التحليل السينمائي تحت عنوان "في كواليس أفلام علاء الدين سليم"

وافادت الجمعية على صفحتها "فايسبوك" ان هذه الورشة سيديرها الناقد الطاهر الشيخاوي بحضور المخرج، وذلك بالشراكة مع جمعية أرخبيل الصو،وجمعية الصدى السينمائي،والمركز الثقافي ريدار ،وبدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)،والمعهد الفرنسي بتونس

واوضح القائمون على تنظيم هذه الورشة انها موجهة لطلبة السينما،والناشطين في نوادي السينما ومبادرات سينمائية أخرى، وللمولعين بالافلام ،وتتوزع الى عروض مفتوحة للعموم ليلا ،وحصص مغلقة في التحليل السينمائي في صباح اليوم التالي لكل عرض


ولدى تحديده لملامح علاء الدين سليم كشخصية سينمائية متفردة، بيّن الطاهر الشيخاوي انه يعدّ
من أهم سينمائيي جيله، بل تتجاوز أهميته وبكثير حدود بلاده ،إلاّ أن الاعتراف العالمي الذي حظي به لم يتبعه الصدى المرتقب بالنظر إلى الجوائز التي منحته إياه مهرجانات عالمية كبرى
وعزا ذلك الى سياقات اتسمت بنوع من التراجع لم يسمح بالرفع من قيمة العمل الفني رغم شهادة النقاد والمؤسسات الثقافية
ويتضمن برنامج الورشة يوم 20 اوت الجاري عرض ونقاش "الخريف" (شريط قصير، 2007)، يليه"آخر واحد فينا" (شريط طويل، 2016)
وتؤثث اليوم الثاني للورشة حصة تحليل مخصصة لفيلمي "الخريف" و"اخر واحد فينا" ، بالاضافة الى
عرض ونقاش "يوميات رجل مهم و"يوميات امرأة مهمة" (فيدوهان قصيران، 2010-2011)، يليهما"طلامس" (شريط طويل، 2019)
وتختتم الورشة يوم 23 اوت القادم بحصة تحليل مخصصة لفيلمي "الملعب" و "آقورا" ، علاوة على عرض ونقاش "بابل" (شريط طويل، اخراج علاء الدين سليم، إسماعيل ويوسف الشابي، 2012)


