ورشات في التحليل السينمائي من 20 الى 23 اوت القادم بمنزل تميم

تنظم جمعية "مسارب"، من 20 الى 23 أوت 2025 بالمركز الثقافي "ريدار"بمنزل تميم، (ولاية نابل) ورشة في التحليل السينمائي تحت عنوان "في كواليس أفلام علاء الدين سليم"



وافادت الجمعية على صفحتها "فايسبوك" ان هذه الورشة سيديرها الناقد الطاهر الشيخاوي بحضور المخرج، وذلك بالشراكة مع جمعية أرخبيل الصو،وجمعية الصدى السينمائي،والمركز الثقافي ريدار ،وبدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)،والمعهد الفرنسي بتونس



واوضح القائمون على تنظيم هذه الورشة انها موجهة لطلبة السينما،والناشطين في نوادي السينما ومبادرات سينمائية أخرى، وللمولعين بالافلام ،وتتوزع الى عروض مفتوحة للعموم ليلا ،وحصص مغلقة في التحليل السينمائي في صباح اليوم التالي لكل عرضولدى تحديده لملامح علاء الدين سليم كشخصية سينمائية متفردة، بيّن الطاهر الشيخاوي انه يعدّمن أهم سينمائيي جيله، بل تتجاوز أهميته وبكثير حدود بلاده ،إلاّ أن الاعتراف العالمي الذي حظي به لم يتبعه الصدى المرتقب بالنظر إلى الجوائز التي منحته إياه مهرجانات عالمية كبرىوعزا ذلك الى سياقات اتسمت بنوع من التراجع لم يسمح بالرفع من قيمة العمل الفني رغم شهادة النقاد والمؤسسات الثقافيةويتضمن برنامج الورشة يوم 20 اوت الجاري عرض ونقاش "الخريف" (شريط قصير، 2007)، يليه"آخر واحد فينا" (شريط طويل، 2016)وتؤثث اليوم الثاني للورشة حصة تحليل مخصصة لفيلمي "الخريف" و"اخر واحد فينا" ، بالاضافة الىعرض ونقاش "يوميات رجل مهم و"يوميات امرأة مهمة" (فيدوهان قصيران، 2010-2011)، يليهما"طلامس" (شريط طويل، 2019)وتختتم الورشة يوم 23 اوت القادم بحصة تحليل مخصصة لفيلمي "الملعب" و "آقورا" ، علاوة على عرض ونقاش "بابل" (شريط طويل، اخراج علاء الدين سليم، إسماعيل ويوسف الشابي، 2012)