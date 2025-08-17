Babnet   Latest update 08:35 Tunis

النادي الافريقي: راحة بيومين للاعب فهد المسماري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a18599500902.17975728_epifoklhmjgqn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 08:31
      
اعلن النادي الافريقي اليوم الاحد ان الكشوفات الطبية التي خضع لها اللاعب الليبي فهد مسماري اثبتت وجوب ركونه الى راحة بيومين.
واشار النادي الافريقي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الى ان ذات الكشوفات اثبتت ان المسماري لايشكو من اية اصابة خطيرة.


يذكر ان المسماري كان قد غادر مباراة فريقه امام النجم الساحلي امس السبت بالملعب الاولمبي بسوسة اثر اصابة على مستوى الراس بعد كرة مشتركة واصطدام مع مدافع النجم نسيم هنيد.


وكان النادي الافريقي قد فاز على النجم الساحلي بنتيجة 1-صفر محققا انتصاره الثاني على التوالي في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسيلاقي ابناء المدرب فوزي البنزرتي في الجولة الثالثة للبطولة الترجي الجرجيسي يوم الجمعة القادم انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بملعب حمادي العقربي برادس.


