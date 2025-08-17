النادي الافريقي: راحة بيومين للاعب فهد المسماري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a18599500902.17975728_epifoklhmjgqn.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن النادي الافريقي اليوم الاحد ان الكشوفات الطبية التي خضع لها اللاعب الليبي فهد مسماري اثبتت وجوب ركونه الى راحة بيومين.

واشار النادي الافريقي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الى ان ذات الكشوفات اثبتت ان المسماري لايشكو من اية اصابة خطيرة.



