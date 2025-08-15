"الصوناد" تعمل على إعادة تزويد مدن قليبية وحمام الغزاز ومنطقة وادي الخطف بمياه الشرب بداية من منتصف الليل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه - إقليم منزل تميم- عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة قليبية ومدينة حمام الغزاز ومنطقة وادي الخطف.



وأكدت الشركة، في بلاغ أصدرته الجمعة، ان هذه الوضعية تعود الى تنفيذ أشغال إصلاح عطب طرأ على القناة الرئيسية لجلب المياه الصالحة للشرب قطر500 مم بمدخل مدينة قليبية علما وأنه سيتم استعادة نسق التزويد تدريجيا بداية من الساعة منتصف الليل هذا اليوم.

