"الصوناد" تعمل على إعادة تزويد مدن قليبية وحمام الغزاز ومنطقة وادي الخطف بمياه الشرب بداية من منتصف الليل -

أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه - إقليم منزل تميم- عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة قليبية ومدينة حمام الغزاز ومنطقة وادي الخطف.

وأكدت الشركة، في بلاغ أصدرته الجمعة، ان هذه الوضعية تعود الى تنفيذ أشغال إصلاح عطب طرأ على القناة الرئيسية لجلب المياه الصالحة للشرب قطر500 مم بمدخل مدينة قليبية علما وأنه سيتم استعادة نسق التزويد تدريجيا بداية من الساعة منتصف الليل هذا اليوم.



الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه تعمل على إعادة تزويد معتمدية السوق الجديد بالمياه بداية من صباح غد السبت

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - إقليم سيدي بوزيد - أن عطبا مفاجئا طرأ على المضخة الغاطسة للبئر العميقة "سوق الجديد 2" مما سينجر عنه إنقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد.
وتوقعت الشركة، في بلاغ أصدرته مساء الجمعة، استئناف عمليات تزويد معتمدية السوق الجديد بالمياه الصالحة للشرب، تدريجيا، إنطلاقا من الساعة العاشرة صباحا من يوم غد السبت 16 أوت 2025 .


