وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الدانمارك الجديدة بتونس

تسلّم وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج، محمّد علي النّفطي، اليوم الخميس، في مقر الوزارة، من فونجا ياماغوشي فاستينغ، نسخة من أوراق اعتمادها كأول سفيرة فوق العادة ومفوّضة لمملكة الدنمارك مُقيمة بتونس.



ونوّه وزير الخارجية بالمناسبة بالعلاقات العريقة والمُتميّزة التي تربط البلدين والتي قال أنها " تجسّمت بقرار مملكة الدنمارك فتح بعثة دبلوماسية بتونس"، مُؤكِّدا في ذات السياق التزام الوزارة بدعم جهود السفارة وتنسيق عمل طاقمها مع الجهات التونسية حتى تُؤدّيً مهامها على أكمل وجه، حسب ما جاء في بلاغ اعلامي، صادر عشية اليوم عن الوزارة.



وأعرب النفطي عن ارتياحه للديناميكيّة التي تشهدها العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، مُشيرا إلى الزيارة التي أدّاها في شهر جوان 2025 إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن والنتائج الإيجابية التي حقّقتها لاسيّما من أجل دفع التعاون في عديد المجالات على غرار التّكنولوجيات الحديثة والتّحوّل الطّاقي والفلاحة المستدامة وتمكين المرأة.ودعا وزير الخارجية إلى العمل على الاعداد الجيّد للاستحقاقات المقبلة الثنائية والإقليمية ومنها الدّورة الثّانية للمنتدى الاقتصادي بين تونس ودول شمال أوروبا المُزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل.من جانبها، أعربت السّفيرة الدّنماركيّة على الإرادة التي تحدو بلادها لتطوير العلاقات التونسية الدنماركية وسعيها من أجل استكشاف أفضل السبل لتعزيز مجالات التعاون وإيجاد فرص جديدة وشراكة تخدم مصالح البلدين.ونوّهت بحرص وزير الخارجية الدنماركي على إحراز تقدّم في مُجمل المسائل التي تمّ الاتفاق حولها خلال الزيارة التي أدّاها نظيره التونسي محمّد علي النّفطي إلى كوبنهاغن في مطلع جوان الماضي.وكان النفطي قد التقى في 4 جوان الماضي في كوبنهاغن، نظيره لارس لوكا راسموسن، واتفقا على إنشاء لجنة تعاون ثنائي تُعنى بالمسائل الاقتصادية وتركز على مناقشة سبل التعاون في المجالات التي تتميز فيها الدنمارك بما في ذلك الطاقات المتجددة والإنتاج الفلاحي المستدام والصحة والصناعات الصيدلية.