وزارة الدّفاع الوطني تعلن أنّ حصّة التجنيد الثالثة لسنة 2025 تنطلق يوم 1 سبتمبر 2025

أفادت وزارة الـدفاع الوطني، اليوم الخميس، الشبّان، مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، أنّ حصّة التجنيد الثالثة لسنة 2025 تنطلق الإثنين 1 سبتمبر 2025 وتتواصل حتّى الجمعة 3 أكتوبر 2025.



وأفاد وزارة الدفاع في بلاغها، أنّ لجان التّجنيد ستكون موجودة بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محدّدة، وبالتّالي يتعيّن على الشبّان المعنيين التقدّم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسـوسة وباجة وقـابس والقصرين، مصحوبين ببطاقـة التعريف الوطنية.

