وزارة الدّفاع الوطني تعلن أنّ حصّة التجنيد الثالثة لسنة 2025 تنطلق يوم 1 سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/armee-nationale.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 17:06
      
أفادت وزارة الـدفاع الوطني، اليوم الخميس، الشبّان، مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، أنّ حصّة التجنيد الثالثة لسنة 2025 تنطلق الإثنين 1 سبتمبر 2025 وتتواصل حتّى الجمعة 3 أكتوبر 2025.

وأفاد وزارة الدفاع في بلاغها، أنّ لجان التّجنيد ستكون موجودة بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محدّدة، وبالتّالي يتعيّن على الشبّان المعنيين التقدّم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسـوسة وباجة وقـابس والقصرين، مصحوبين ببطاقـة التعريف الوطنية.



ويمكن للرّاغبين في الحصول على المزيد من الإرشادات الاتّصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية
055 896 71 - 870 896 71 - 111 896 71 - 317 896 71 - 488 896 71


