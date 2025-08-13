المنستير: متساكنو طريق نبهانة بالساحلين يطالبون بتسوية وضعية مساكنهم وربطها بشبكة مياه الشرب
يعاني متساكنو حي طريق نبهانة الشعبي المحاذي لحي الوكالة العقارية للسكنى بالساحلين من ولاية المنستير منذ سنة 2012 من عدم ربط مساكنهم بشبكة الماء الصالح للشرب، وفق ما أكده عدد منهم في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأفاد عمار المعمري (أحد المتساكنين)، أنّ حيّهم فيه ستة عدادات مياه فقط اضطروا لربط منازلهم بها ودفع معلوم لأصحاب العدادات مقابل منسوب مياه ضعيف جدّا باعتبار تزود أكثر من 50 مسكنا منها.
وأكد أنّ المتساكنين أودعوا مطالبا لربط منازلهم بشبكة الماء الصالح للشرب غير أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لم تستجب لها إلى حدّ الآن لعدم استظهارهم برخص البناء.
وأوضح أنه أصيل مكثر بسليانة واشترى سنة 2002 قطعة أرض، وعلى غرار بقية جيرانه الذين وفدوا إلى الساحلين من ولايات أخرى، طلبوا قبل تشييد منازلهم من البلدية مدهم برخص بناء غير أنّها لم تمكنهم منها بحجة أنّ الأرض فلاحية، رغم أنّه لم يكن فيها أشجار زيتون عند شرائها، حسب قوله.
ويعاني المتساكنون في حي طريق نبهانة أيضا من فيضان مياه البالوعات بسبب عدم ربط المساكن بشبكة الصرف الصحي، رغم أنّ حيّا يبعد عن حيّهم قرابة 100 متر مرتبط بشبكات الديوان الوطني للتطهير، حسب قولهم.
في المقابل، بيّن معتمد الساحلين، ربيع الزكراوي، لوكالة "وات"، أن المساكن في هذا الحي بنيت بطريقة عشوائية ودون الحصول على رخص بناء وشيّدت خارج مثال التهيئة العمرانية،
وأشار إلى أن كلّا من بلديتي الساحلين وسيدي عامر بصدد مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية الخاصة بها، وسيقع حل الإشكاليات التي يعاني منها حاليا متساكنو هذا الحي العشوائي عند إدراجه ضمن مثال التهيئة العمرانية، على حدّ قوله.
