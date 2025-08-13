المنستير: متساكنو طريق نبهانة بالساحلين يطالبون بتسوية وضعية مساكنهم وربطها بشبكة مياه الشرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>

يعاني متساكنو حي طريق نبهانة الشعبي المحاذي لحي الوكالة العقارية للسكنى بالساحلين من ولاية المنستير منذ سنة 2012 من عدم ربط مساكنهم بشبكة الماء الصالح للشرب، وفق ما أكده عدد منهم في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأفاد عمار المعمري (أحد المتساكنين)، أنّ حيّهم فيه ستة عدادات مياه فقط اضطروا لربط منازلهم بها ودفع معلوم لأصحاب العدادات مقابل منسوب مياه ضعيف جدّا باعتبار تزود أكثر من 50 مسكنا منها.

وأكد أنّ المتساكنين أودعوا مطالبا لربط منازلهم بشبكة الماء الصالح للشرب غير أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لم تستجب لها إلى حدّ الآن لعدم استظهارهم برخص البناء.

