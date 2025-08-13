Babnet   Latest update 17:23 Tunis

المنستير: متساكنو طريق نبهانة بالساحلين يطالبون بتسوية وضعية مساكنهم وربطها بشبكة مياه الشرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 16:23 قراءة: 1 د, 9 ث
      
يعاني متساكنو حي طريق نبهانة الشعبي المحاذي لحي الوكالة العقارية للسكنى بالساحلين من ولاية المنستير منذ سنة 2012 من عدم ربط مساكنهم بشبكة الماء الصالح للشرب، وفق ما أكده عدد منهم في تصريحات متطابقة  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأفاد عمار المعمري (أحد المتساكنين)، أنّ حيّهم فيه ستة عدادات مياه فقط اضطروا لربط منازلهم بها ودفع معلوم لأصحاب العدادات مقابل منسوب مياه ضعيف جدّا باعتبار تزود أكثر من 50 مسكنا منها.
وأكد أنّ المتساكنين أودعوا مطالبا لربط منازلهم بشبكة الماء الصالح للشرب غير أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لم تستجب لها إلى حدّ الآن لعدم استظهارهم برخص البناء.

وأوضح أنه أصيل مكثر بسليانة واشترى سنة 2002 قطعة أرض، وعلى غرار بقية جيرانه الذين وفدوا إلى الساحلين من ولايات أخرى، طلبوا قبل تشييد منازلهم من البلدية مدهم برخص بناء غير أنّها لم تمكنهم منها بحجة أنّ الأرض فلاحية، رغم أنّه لم يكن فيها أشجار زيتون عند شرائها، حسب قوله.

ويعاني المتساكنون في حي طريق نبهانة أيضا من فيضان مياه البالوعات بسبب عدم ربط المساكن بشبكة الصرف الصحي، رغم أنّ حيّا يبعد عن حيّهم قرابة 100 متر مرتبط بشبكات الديوان الوطني للتطهير، حسب قولهم.
في المقابل، بيّن معتمد الساحلين، ربيع الزكراوي، لوكالة "وات"، أن المساكن في هذا الحي بنيت بطريقة عشوائية ودون الحصول على رخص بناء وشيّدت خارج مثال التهيئة العمرانية، 
وأشار إلى أن كلّا من بلديتي الساحلين وسيدي عامر بصدد مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية الخاصة بها، وسيقع حل الإشكاليات التي يعاني منها حاليا متساكنو هذا الحي العشوائي عند إدراجه ضمن مثال التهيئة العمرانية، على حدّ قوله.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313303


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 أوت 2025 | 19 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:50
19:15
16:10
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet33°
31° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
34°-24
34°-25
33°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    Not found

  • (Not found)
  • Jours d'importation
    Not found
  •              1 € = Not found DT        1$ =Not found DT
  • Solde Compte du Trésor   (Not found)   Not found MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    