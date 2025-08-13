اسكندر حشيشة يخلف نفسه على راس الجامعة التونسية للجيدو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689cb54d6f24b3.55884233_ipekfnmgjhloq.jpg width=100 align=left border=0>

افرزت الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للجيدو التي دارت اليوم الاربعاء بقاعة الجيدو بالحي الوطني للشباب عن اعادة انتخاب اسكندر حشيشة ليواصل رئاسة الجامعة للفترة النيابية 2025-2028 .

وتحصلت قائمة اسكندر حشيشة، الوحيدة المترشحة للانتخابات، على 28 صوتا

وتتالف هذه القائمة من إسكندر حشيشة (رئيس) - أحلام الشيخاوي - سمير غضباني - محمد حرحيرة - بشير المحجوب - عبد الكريم ملاط - صلاح الرقيق - أحمد نويصر - ياسين بالي - خالد العزعوزي - فيصل جاب الله - مريم الرزقي - خولة الجويني - شكري قانة - كريم كرازنادجي.