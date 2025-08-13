Babnet   Latest update 17:23 Tunis

اسكندر حشيشة يخلف نفسه على راس الجامعة التونسية للجيدو

افرزت الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للجيدو التي دارت اليوم الاربعاء بقاعة الجيدو بالحي الوطني للشباب عن اعادة انتخاب اسكندر حشيشة ليواصل رئاسة الجامعة للفترة النيابية 2025-2028 .
وتحصلت قائمة اسكندر حشيشة، الوحيدة المترشحة للانتخابات، على 28 صوتا
وتتالف هذه القائمة من إسكندر حشيشة (رئيس) - أحلام الشيخاوي - سمير غضباني - محمد حرحيرة - بشير المحجوب - عبد الكريم ملاط - صلاح الرقيق - أحمد نويصر - ياسين بالي - خالد العزعوزي - فيصل جاب الله - مريم الرزقي - خولة الجويني - شكري قانة - كريم كرازنادجي.


