مناظرة انتداب 100 ملازم بسلك الديوانة: آخر أجل 22 أوت 2025
أعلنت الإدارة العامة للديوانة التونسية أنّ يوم 22 أوت 2025 هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب 100 ملازم، لفائدة الحاصلين على الإجازة (نظام أمد) أو الأستاذية أو شهادة معادلة.
شروط الترشح الأساسية
* الجنسية التونسية.
* أعزب/عزباء.
* حسن السيرة والسلوك.
* استيفاء الشروط الصحية والعقلية التي تسمح بالعمل على كامل تراب الجمهورية ليلاً ونهاراً.
* حدة بصر تساوي أو تفوق 20/15 قبل إصلاح النظر.
* الطول الأدنى: 1.70 م للذكور و1.65 م للإناث.
* العمر: 27 سنة على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2025، مع إمكانية طرح مدة الخدمات المدنية أو التسجيل بمكتب التشغيل من السن القانونية القصوى.
الاختصاصات المطلوبة* الإعلامية: 8 خطط
* الحقوق: 14 خطة
* الاقتصاد والتصرّف: 42 خطة
* المحاسبة والمالية: 30 خطة
* التربية البدنية: خطتان
* اللغة الإنجليزية: 4 خطط
الوثائق المطلوبة عند الترشح* استمارة الترشح من موقع: concours.douane.gov.tn
* مطلب باسم وزيرة المالية يتضمن الاختصاص المطلوب.
* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
* نسخة من الشهادة العلمية أو ما يعادلها.
* مضمون ولادة لا يتجاوز 3 أشهر.
* 4 ظروف بريدية مضمونة الوصول بعنوان المترشح.
* شهادة خدمات مدنية أو تسجيل بمكتب التشغيل عند الاقتضاء.
الوثائق عند القبول النهائي* 3 مضامين ولادة أصلية.
* نسخة مطابقة للأصل للشهادة العلمية مع شهادة المعادلة للشهائد الأجنبية.
* 3 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية.
* 4 صور شمسية.
* بطاقة السوابق العدلية عدد 3.
طريقة الإرساليُرسل ملف الترشح عبر بريد مضمون الوصول إلى:
الإدارة العامة للديوانة – إدارة الانتدابات والتكوين – نهج صدربعل – لافايات – تونس 1002
مع التنصيص على الظرف الخارجي: "انتداب ملازمين للديوانة 2025".
