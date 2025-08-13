مناظرة انتداب 100 ملازم بسلك الديوانة: آخر أجل 22 أوت 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689c85a4045fc2.44678753_kifpojqlhmgne.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الإدارة العامة للديوانة التونسية أنّ يوم 22 أوت 2025 هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب 100 ملازم، لفائدة الحاصلين على الإجازة (نظام أمد) أو الأستاذية أو شهادة معادلة.



شروط الترشح الأساسية

