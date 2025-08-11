رئيس الجمهورية يستقبل الامين العام لاتحاد المحامين العرب و رئيس اتحاد المحامين العرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689a5d1fd49ce9.19787133_ginjehlpmofkq.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الاثنين ،بقصر قرطاج، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكّاوي بنعيسى والأستاذ عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب.

وحسب بلاغ اعلامي استهلّ رئيس الدّولة اللقاء بالحديث عن ظهور فكرة "الوكالة على الخصام" قبل أن تتّخذ مهنة المحاماة شكلها الحديث وتُنظّم بقوانين للمساهمة في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.

و تعرّض رئيس الجمهورية إلى دور المحامين لا فحسب في إرساء العدالة داخل المجتمع بل في النضال من أجل تحقيق الاستقلال في عديد الدّول العربية، مُشيدا بدور المحامين الذين تطوّعوا للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كلّ المحافل الدوليّة.





وحضر اللقاء عميد الهيئة الوطنية للمحامين،حاتم المزيو .