Babnet   Latest update 22:25 Tunis

رئيس الجمهورية يستقبل الامين العام لاتحاد المحامين العرب و رئيس اتحاد المحامين العرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689a5d1fd49ce9.19787133_ginjehlpmofkq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Août 2025 - 22:12 قراءة: 0 د, 31 ث
      
 استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الاثنين ،بقصر قرطاج، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكّاوي بنعيسى والأستاذ عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب.
وحسب بلاغ اعلامي استهلّ رئيس الدّولة اللقاء بالحديث عن ظهور فكرة "الوكالة على الخصام" قبل أن تتّخذ مهنة المحاماة شكلها الحديث وتُنظّم بقوانين للمساهمة في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.
و تعرّض رئيس الجمهورية إلى دور المحامين لا فحسب في إرساء العدالة داخل المجتمع بل في النضال من أجل تحقيق الاستقلال في عديد الدّول العربية، مُشيدا بدور المحامين الذين تطوّعوا للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كلّ المحافل الدوليّة.

وحضر اللقاء عميد الهيئة الوطنية للمحامين،حاتم المزيو .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313201


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet35°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
35°-24
33°-24
34°-25
33°-26
  • Avoirs en devises
    24076,4

  • (11/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35600 DT        1$ =2,91330 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/08)   1378,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    