قفصة: مهرجان الفسفاط بالرديف في دورته 36 من يوم 16 اوت إلى غاية يوم 23 اوت من الشهر الجاري

تنطلق فعاليات مهرجان الفسفاط بالرديف في دورته 36 بمعتمدية الرديف من ولاية قفصة بداية من يوم 16 اوت الجاري لتتواصل إلى غاية يوم 23 اوت من الشهر نفسه وذلك بعنوان " دورة الفنان علي العبيدي"وذلك بتنظيم من جمعية روافد للفنون الركحية والثقافية والإبداع بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة.



وافاد مدير مهرجان الفسفاط بالرديف اسماعيل طرشاق ان هذه الدورة من المهرجان تلتئم ب12 عرضا متنوعا تجمع بين العروض الشبابية الصوفية والشعبية والطربية المسرحية وأخرى موجهة للاطفال ستعرض بمسرح الهواء الطلق بالرديف ودار الثقافة مضيفا ان عرض افتتاح المهرجان سيكون بعرض مسرحية "فيزا" لكريم الغربي سيليها في اليوم الثاني عرض فني صوفي بعنوان تعطيرات.



واضاف اسماعيل طرشاق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، ان باقي العروض تتمثل في عرض تنشيطي للاطفال من تأثيث جمعية عالم المواهب للتنشيط وسهرتين فنيتين شبابيتن لفناني الراب "جنجنون" و" سنفارا" ،وعرض موسيقى للفنان وليد الصالحي مشيرا كذلك انه سيكون للجمهور موعد مع عرض فني موسيقى مع الفنان محمد الجبالي في حين سيختتم المهرجان بعرض لفيلم الرديف "54" لصاحبه المخرج على العبيدي كلمسة وفاء وتكريم لروحه.وأوضح طرشاڨ ان هيئة المهرجان قامت بالشراكة مع السلطة المحلي بالرديف منذ فترة بضبط جملة من الاستعدادات لإنجاح مهرجان الفسفاط بالرديف تمثلت في القيام بأشغال صيانة شملت بدهن وتبييض وتركيز وحدات انارة جديدة بمسرح الهواء الطلق الذي سيحتضن عددا من عروضه.واشار اسماعيل طرشاق إلى أن اختيار هذه الدورة لتكون تحت عنوان "دورة الفنان علي العبيدي " جاء كتكريم للمخرج المسرحي اصيل معتمدية الرديف والذي توفي في 11 جوان 2025، وأنجز عددا من الافلام منها و"الومبارا" و"الليل" و"الرديف 54" ساهم من خلالها في التعريف بالمنطقة وموروثها التاريخي والحضارية.