القصرين : الدورة الثالثة لمهرجان "التفاحة الذهبية" بفوسانة تجمع بين الفلاحة والثقافة والترفيه والتنمية

تنطلق يوم 22 أوت الجاري فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان "التفاحة الذهبية" بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين، لتتواصل إلى غاية 6 سبتمبر المقبل، في تظاهرة تجمع بين الفلاحة والثقافة والترفيه، وتسلّط الضوء على أحد أبرز المنتوجات الفلاحية المميّزة للجهة، في إطار رؤية تنموية تهدف إلى دعم الإقتصاد المحلي وتشجيع الإستثمار .

ولا يقتصر المهرجان على عرض التفاح ومنتوجات فوسانة الفلاحية ذات الشهرة الواسعة، بل يتضمن برنامجاً ثرياً ومتنوّعاً يشمل عروضاً فنية وفرجوية وتنشيطية، وفقرات للفروسية، إضافة إلى ورشات رسم للأطفال تتوج بمعرض خاص أيام 22 و23 و24 أوت. كما سيتم تنظيم دورة في كرة القدم بين منتخبات شباب العمادات من 23 أوت إلى 5 سبتمبر 2025 بالملعب الرياضي بفوسانة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الرياضية والشبابية ضمن المشهد التنموي المحلي.

ولأول مرة، تمت برمجة نقطة بيع للتفاح من المنتج إلى المستهلك بمدينة فوسانة، تنطلق اليوم الإثنين وتتواصل طيلة أيام المهرجان، لتمكين أبناء الجهة والولايات المجاورة من اقتناء أجود أصناف التفاح التي تختص بها المنطقة، على غرار: رويال، قالا، قولدن دليسيوس، قالا قلاكسي، ريد دليسيوس...، وهو ما يعزز مسالك التسويق المباشر ويحد من دور الوسطاء.

