سليانة: تعبيد عدد من الطرقات المرقمة والمسالك الريفية بمعتمديات مكثر والروحية و سليانة الشمالية والجنوبية والكريب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64aa8c1deb5169.72395303_fgjnqpehokmli.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Août 2025 - 19:09
      
تقوم الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة، خلال الفترة الحالية، بتعبيد جملة من الطرقات المرقمة والمسالك الريفية بمعتمديات مكثر، والروحية، وسليانة الشمالية والجنوبية، والكريب، وفق المدير الجهوي للتجهيز بسليانة مهدي العوني.

وبيّن العوني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من تعبيد مسلك الكريفات من معتمدية سليانة الشمالية على طول 4 كم،  ومسلك الحبابسة من معتمدية الروحية بطول 5 كم ومثلها بالنسبة لمسلك  العلا، فيما يجري حاليا بمعتمدية سليانة الجنوبية تعبيد مسلك الرجايبية على طول 1 كم ومسلك السفينة على طول 3 كم.

وأضاف أن مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز تقوم أيضا بصيانة الطريق الجهوية عدد 29 الرابطة بين منطقة قصر بوخريص وهنشير الرومان على طول 2 كم، والطريق الوطنية عدد 18 بمنطقة بورويس الفلاحي من معتمدية بورويس، وذلك في إطار معالجة أضرار الفيضانات.

وأشار إلى الانتهاء من تعبيد أنهج بالحي الشعبي المزقية بمعتمدية سليانة الشمالية، مقابل الانطلاق في تعبيد مسلك الحمادة بمعتمدية مكثر والذي من المنتظر أن يكون جاهزا خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا الى تعبيد مسلك السكارنة بمعتمدية الروحية بطول 4.5 كم من ومسلك أولاد بوزيان_أولاد سعيد_أولاد سلامة بمعتمدية سليانة الشمالية بطول 3 كم 
وقال العوني إنه تم فض كافة الإشكاليات ومعالجة بعض النقاط السوداء المتوقفة نتيجة إشكاليات عقارية من بينها معالجة النقطة السوداء بالطريق الجهوية عدد 60 بمنطقة حمام بياضة من معتمدية الكريب، فضلا عن الطريق الوطنية عدد 12 على مستوى معتمدية كسري (منطقة وادي الزيتون).
وكشف أنه من المنتظر الانتهاء خلال الأيام القادمة من تعبيد بعض المسالك الريفية على غرار  مسلك تل الطويل_سيدي عبد النورفي معتمدية بوعرادة، ومسلك قعفور_النجاح_الفرح_جامة بسليانة الشمالية، ومسلك سيدي عمار_الأحواز الجنوبية بمعتمدية قعفور.
وات/أمم
 
 
 


Babnet

