سليانة: تعبيد عدد من الطرقات المرقمة والمسالك الريفية بمعتمديات مكثر والروحية و سليانة الشمالية والجنوبية والكريب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64aa8c1deb5169.72395303_fgjnqpehokmli.jpg width=100 align=left border=0>

تقوم الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة، خلال الفترة الحالية، بتعبيد جملة من الطرقات المرقمة والمسالك الريفية بمعتمديات مكثر، والروحية، وسليانة الشمالية والجنوبية، والكريب، وفق المدير الجهوي للتجهيز بسليانة مهدي العوني.



وبيّن العوني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من تعبيد مسلك الكريفات من معتمدية سليانة الشمالية على طول 4 كم، ومسلك الحبابسة من معتمدية الروحية بطول 5 كم ومثلها بالنسبة لمسلك العلا، فيما يجري حاليا بمعتمدية سليانة الجنوبية تعبيد مسلك الرجايبية على طول 1 كم ومسلك السفينة على طول 3 كم.

