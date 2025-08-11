ماهر السرولي يخلف نفسه على رأس الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899b71323d405.34353478_omhgneiqfpjlk.jpg width=100 align=left border=0>

تمت إعادة انتخاب ماهر السرولي رئيسا للجامعة التونسية للرياضات الالكترونية للفترة النيابية 2025-2029 خلال الجلسة العامة الانتخابية التي انعقدت امس الاحد بحضور 17 جمعية منخرطة.

ودخلت قائمة ماهر السرولي سباق الانتخابات بمفردها في غياب ترشح قائمات اخرى، وقد تحصلت على 16 صوتا من جملة 17 ممكنة.

وتضم قائمة ماهر السرولي كلا من منذر حسن (نائب رئيس) وهيثم المير وأنيس شقرون وعلاء الصباحي وأنيس العلوي ونوفل بلال ومحمد على باي وغادة بن حمودة وإيمان الفارسي (اعضاء).