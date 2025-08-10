نابل: انطلاق فعاليات الدورة 63 من مهرجان العنب بقرمبالية

انطلقت مساء اليوم الاحد فعاليات الدورة 63 من مهرجان العنب بقرمبالية من ولاية نابل الذي يتضمن عديد السهرات الفنية والمسرحية المتنوعة ليتواصل الى غاية يوم 24 أوت الجاري وذلك تحت شعار "عشرة سنين".

وحافظ المهرجان خلال الافتتاح الرسمي لهذه الدورة على تقليده السنوي من خلال تنظيم عرض كرنفال انتظم تحت إشراف والية الجهة هناء شوشاني ومدير عام الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عزالدين شلغاف وبحضور إطارات جهوية ومحلية، وتضمن لوحات استعراضية فنية متنوعة ساهمت في إحياء مدينة قرمبالية وتنشيط الحركة الثقافية وخلق ديناميكية فنية وسط تفاعل جماهيري كبير.

وأفاد مدير المهرجان معز الخياطي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان برنامج هذه الدورة يتميز بالتنوع على غرار السنوات الفارطة حيث تتراوح بين العروض المسرحية والغنائية مع الحفاظ على الكرنفال خلال اليوم الأول من المهرجان بعروض تونسية وروسية وعرض العيساوية برقصات شعبية لتنشيط المدينة.



وأشار الى انه تم ليلة البارحة السبت تنظيم عرض دولي فلكلوري لفرقة فنية من صربيا في أولى السهرات الدولية للمهرجان حيث قدم الفنانون لوحات فنية تعبر عن تراث وتاريخ صربيا.وأبرزت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بنابل نجوى الغربي أهمية وعراقة مهرجان العنب بقرمبالية الذي يشهد تطورا من دورة إلى أخرى على مستوى البرمجة والتنظيم وكذلك الإقبال لاسيما وأنه يتميز باستقبال فرق تنشيطية وفلكلورية أجنبية في إطار التبادل الثقافي الدولي، مؤكدة العمل على دعم هذا المهرجان ليصبح خلال الدورة القادمة مهرجانا دوليا.وفي سياق آخر، بين المندوب الجهوي للفلاحة بنابل علي عمار ان التقديرات تشير الى ان صابة عنب التحويل ستكون في حدود 17 ألف طن مقابل 25 ألف طن خلال الموسم الفارط أي بتراجع بنسبة تتراوح بين 25 و 30 بالمائة، مضيفا هذا التراجع يعود الى تقلص المساحات المزروعة من العنب خلال السنوات الأخيرة في علاقة بالتغيرات المناخية.ويتضمن برنامج المهرجان في دورته الحالية عديد العروض الفنية والمتنوعة حيث سيكون الجمهور يوم 11 أوت على موعد مع العرض الصوفي "سلاطين الحضرة"، تليها سهرة شبابية يوم 12 أوت مع بليغوس وسانفرا ثم يكون أحباء المسرح على موعد مع عرض مسرحية "فيزا" لكريم الغربي يوم 13 أوت ثم سهرة خاصة بأغاني الكرتون يوم 14 أوت.ويكون الجمهور يوم 15 أوت على موعد مع عرض مسرحية "للاهم" لكوثر الباردي وريم الزريبي يليها عرض "يلا قرمبالية تغني" يوم 16 أوت الذي يمثل فرصة لاكتشاف المواهب الفنية بالجهة، ثم تعتلي الفنانة نبيهة كراولي الركح يوم 17 أوت ليكون الجمهور يوم 18 أوت على موعد ثان مع الراب يؤثثها "كازو" ثم عرض "فلاش باك التسعينات" يوم 19 أوت ويحي وليد الصالحي سهرة يوم 20 أوت.كما يتضمن برنامج المهرجان مسرحية "ليلة عجب" يوم 21 أوت تليها سهرة الفنان المصري إيهاب توفيق يوم 22 أوت ليختتم المهرجان يوم الاحد 24 اوت بعرض الزيارة للموسيقي سامي اللجمي في أمسية صوفية ذات طابع روحاني خاص.