الهلال السعودي يعلن تعاقده مع نونييس قادما من ليفربول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6898697b4fff65.86433876_knhegofmlpqji.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 10:41 قراءة: 0 د, 48 ث
      
حسم نادي الهلال السعودي صفقة انضمام النجم الأوروغوياني لنادي ليفربول بطل انقلترا، داروين نونييس لمدة ثلاثة أعوام، وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشر الهلال مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة وعلّق عليها "نمر أزرق في العرين..نونييس هلالي".
ودافع نونييس إبن الـ 26 عاما عن ألوان ليفربول منذ ثلاثة أعوام بعدما انضم إليه من بنفيكا البرتغالي، لكنه لم يرتق فعلا إلى حجم التوقعات المحيطة به واكتفى بتسجيل 40 هدفا في 143 مباراة بألوان "الحمر" في كافة المسابقات.

وبات ليفربول الذي توج الموسم الماضي بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت بلقبه العشرين في البطولة الانقليزية الممتازة، مستعدا للتخلي عن نونييس بعد تعاقده مع الفرنسي أوغو إيكيتيكيه من أينتراخت فرانكفورت الألماني والألماني فلوريان فيرتس ضمن فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل الهلال، تعزيزاته بقيادة مدرب إنتر ميلان الايطالي السابق سيموني إينزاغي طامحا لاستعادة لقب البطولة السعودية.
وسينضم نونييس الى كوكبة من النجوم المتواجدين في العملاق السعودي أمثال البرتغاليين روبن نيفيش وجواو كانسيلو، والسنغالي خاليدو كوليبالي والصربي ألكسندر ميتروفيتش.


