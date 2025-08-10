الهلال السعودي يعلن تعاقده مع نونييس قادما من ليفربول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6898697b4fff65.86433876_knhegofmlpqji.jpg width=100 align=left border=0>

حسم نادي الهلال السعودي صفقة انضمام النجم الأوروغوياني لنادي ليفربول بطل انقلترا، داروين نونييس لمدة ثلاثة أعوام، وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر الهلال مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة وعلّق عليها "نمر أزرق في العرين..نونييس هلالي".

ودافع نونييس إبن الـ 26 عاما عن ألوان ليفربول منذ ثلاثة أعوام بعدما انضم إليه من بنفيكا البرتغالي، لكنه لم يرتق فعلا إلى حجم التوقعات المحيطة به واكتفى بتسجيل 40 هدفا في 143 مباراة بألوان "الحمر" في كافة المسابقات.

