جندوبة: النيابة العمومية تستأنف قرار حفظ التهم في حقّ عضوين بالمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي الصناعة والتجارة

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استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قرار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة القاضي بحفظ جميع التهم الموجّهة لعضوين بالمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة والافراج عنهما، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين أنيس بن يوسف لوكالة تونس افريقيا للأنباء.



ووفق المصدر ذاته، فإن قاضي التحقيق استوفى جميع الابحاث والاستقراءات المتعلقة بوشاية وردت على النيابة العمومية في أوت 2022 تفيد بأن الموقوفين الاثنين حرضا أحد المواطنين على حرق نفسه أمام مقر الولاية مقابل تمكينة من سيارة ومبلغ مالي، واستوجبت في مرحلة أولى تعهيد الفرقة الاولى للحرس الوطني بالعوينة بتونس العاصمة، وإحالتهما في مرحلة ثانية على انظار قلم التحقيق في شهر فيفري المنقضي والذي تولى إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّهما قبل أن يقرر في وقت لاحق الافراج عنهما وحفظ جميع التهم الموجهة اليهما.

