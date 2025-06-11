استعدادا لبطولة العالم (بولونيا 2025) : المنتخب الوطني للأواسط يخوض مباراة ودية ثانية غدا الخميس بالحمامات امام منتخب الاكابر
يخوض المنتخب التونسي للأواسط لكرة اليد، في اطار استعداداته للمشاركة في بطولة العالم (بولونيا 2025)، مباراة ودية ثانية غدا الخميس امام المنتخب الوطني للاكابر بقاعة الحمامات وذلك بداية من منتصف النهار.
وكان منتخب الاكابر فاز في المباراة الودية الاولى التي جرت امس الثلاثاء بقاعة قرمبالية بنتيجة 35-32.
وكان منتخب الاكابر فاز في المباراة الودية الاولى التي جرت امس الثلاثاء بقاعة قرمبالية بنتيجة 35-32.
وكانت عملية القرعة الخاصة ببطولة العالم (مواليد 2004-2005) المقررة ببولونيا من 18 الى 29 جوان الجاري
قد وضعت المنتخب التونسي في المجموعة الثامنة إلى جانب ألمانيا وصربيا وسويسرا.
ويستهل أبناء المدرب الوطني ابراهيم لاغا منافسات الدور الاول التي ستجري بمدينة كيلس بمواجهة المنتخب السويسري يوم الأربعاء 18 جوان بداية من الساعة 17 و45 دقيقة قبل ملاقاة المنتخب الصربي في الجولة الثانية يوم الخميس 19 من الشهر ذاته والتوقيت نفسه.
وستختتم العناصر الوطنية مشاركتها في الدور الاول بالتباري مع منتخب ألمانيا يوم السبت 21 جوان انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.
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