استعدادا لبطولة العالم (بولونيا 2025) : المنتخب الوطني للأواسط يخوض مباراة ودية ثانية غدا الخميس بالحمامات امام منتخب الاكابر

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يخوض المنتخب التونسي للأواسط لكرة اليد، في اطار استعداداته للمشاركة في بطولة العالم (بولونيا 2025)، مباراة ودية ثانية غدا الخميس امام المنتخب الوطني للاكابر بقاعة الحمامات وذلك بداية من منتصف النهار.



وكان منتخب الاكابر فاز في المباراة الودية الاولى التي جرت امس الثلاثاء بقاعة قرمبالية بنتيجة 35-32.

