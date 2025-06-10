نابل: أهالي عمادة بئر دراسن ببني خلاد يدعون إلى التعجيل في إجراءات استغلال البئر الجديدة بالمنطقة للحدّ من معاناة التزوّد بمياه الشرب (عضو المجلس محلي)

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بعد أيام من عيد الأضحى، ومع ارتفاع درجات حرارة فصل الصيف، طفت على السطح من جديد إشكالية تزويد عمادة بئر دراسن من معتمدية بني خلاد التابعة لولاية نابل بمياه الشرب، إشكالية وصفها عضو المجلس المحلي لبني خلاد عن عمادة بئر دراسن نبيل ساسي بـ"الأزلية"، حيث تؤرق حياة نحو 850 عائلة خاصة في فصل الصيف مع تزايد الطلب على مياه الشرب، وعدم قدرة البئر المستغلة حاليا على تلبية حاجيات الأهالي.



وأشار ساسي، في تصريح لوكالة "وات"، إلى إن عديد العائلات، وخاصة في المناطق المرتفعة من العمادة، تجد نفسها مجبرة على الانتظار 3 أيام حتى يصل دورها من أجل الحصول على الماء الصالح للشرب، وذلك في إطار عملية التوزيع بالحصص التي تعتمدها الجمعية المائية لتنظيم التزويد بالماء الصالح للشرب نتيجة نقص كمياته.

