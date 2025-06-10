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التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026: فوز إيطاليا على مولدافيا 2-0

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 08:49 قراءة: 1 د, 9 ث
      
فاز المنتخب الإيطالي على ضيفه المولدوفي بنتيجة 2-0 امس الاثنين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات
الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسجل هدفي إيطاليا كل من جاكومو راسبادوري في الدقيقة 40 وأندريا كامبياسو في الدقيقة 50.

وحصد المنتخب الإيطالي أول ثلاث نقاط له في التصفيات ليصعد إلى المركز الثالث في المجموعة التي تصدرها منتخب النرويج برصيد 12 نقطة، بعد فوزه على إستونيا

بهدف وحيد سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 62.
وضمن التصفيات ذاتها، تغلبت بلجيكا على بلاد الغال 4-3 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة.
وسجل أهداف بلجيكا كل من روميلو لوكاكو في الدقيقة 16 ويوري تيليمانس في الدقيقة 19 وجيريمي دوكو في الدقيقة 27، وكيفين دي بروين في الدقيقة 88.
ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث خلف بلاد الغال التي تمتلك 7 نقاط، بفارق نقطة خلف مقدونيا الشمالية التي تتصدر ترتيب المجموعة.
وكان منتخب مقدونيا الشمالية قد فاز على نظيره الكازاخي بهدف نظيف ضمن منافسات هذه الجولة.
وفي مباريات اخرى، تفوق منتخب كرواتيا على نظيره التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف، ومنتخب جزر الفارو على جبل طارق بهدفين مقابل هدف، ضمن
منافسات المجموعة الثانية عشر.
ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب مونتينغيرو صاحب المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، في حين يتصدر منتخب
جمهورية التشيك المجموعة برصيد 9 نقاط، ويحتل منتخب جزر الفارو المركز الرابع برصيد 3 نقاط، قبل جبل طارق الذي يحتل المركز الخامس بدون نقاط.


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